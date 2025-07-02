10 забавных фото, на которых собаки безумно похожи на хозяев, — вам сразу захочется улыбнуться

В этой парочке точно одинаковые взгляды на жизнь, начиная от любви к кудряшкам Источник: Lana Polykova / Comedypetphoto.com

Вы когда-нибудь задумывались, как некоторые собаки удивительно напоминают своих хозяев? Это не только схожесть в цвете волос и шерсти или общая любовь к ночным перекусам. Порой четвероногие друзья выглядят настоящими двойниками своих владельцев. В честь Дня собак мы подготовили забавную подборку фотографий, на которых питомцы словно копируют своих хозяев. Приготовьтесь удивляться и не забудьте показать эти снимки своему пушистику — возможно, вы вместе найдете, в чем же вы похожи!

«Умненькие девочки»

Не знаем, в какой компании работает Лиззи и ее пушистая подруга, но мы бы точно не отказались побывать на деловом созвоне с ними. Только представьте, подключаетесь вы утром к видеоконференции сонный и уставший, а вас встречают такие лица со словами: «Доброе утро, коллеги! Мы здесь, чтобы обсудить стратегию по завоеванию сердца каждого прохожего».

Источник: fredandlizzie / Reddit

Даже не знаем, кому черный свитер и очки идут больше, но в умении закатывать глаза всё же бородатому колли нет равных.

«Дэйв и Дадли»

Где самый лучший трон для собаки? Конечно, на плечах любимого хозяина. Там и обзор лучше всего, а еще тепло, мягко и, возможно, даже могут понести на ручках. Скорее всего, именно так подумал пес Дадли, когда его хозяин Дэйв вернулся после прогулки домой, а возможно, он надеялся, что сейчас его кожаный друг возьмет и его немного прогуляться?

Источник: Judy Nussenblatt / Comedypetphoto.com

— Это мой друг Дэвид и его собака Дадли, — описал автор снимка Джуди Нуссенблатт. — В первые дни пандемии мы с Дэвидом воспользовались прекрасным днем и отправились на прогулку, чтобы сделать фотографии. Когда мы вернулись, Дадли был так взволнован, что обхватил Дэвида передними лапами за плечи, и я сделала этот снимок. Они оба выглядят так, будто им не помешала бы хорошая стрижка, но это была пандемия, так что какая разница!

«Локоны на ветру»

Настоящая дружба проверяется не только временем, но и сильным ветром. Вот вы бы согласились пойти гулять по пляжу в нелетную погоду? А пушистый напарник Джулии не оставил ее одну.

Источник: Julia Illig / Comedypetphoto.com

Правда, судя по всему, собака прошла курсы актерского мастерства или фотопозирования, иначе как объяснить, что пока человек думает о том, как бы не потерять капюшон, четвероногий друг сохраняет полное умиротворение, как звезда модного показа.

«Афганская невеста»

Сандра Ферверда создала серию снимков, где участвовали только женщины. Она хотела привлечь внимание к положению афганских девушек, которые теперь не могут появляться в общественных местах в яркой одежде, с макияжем или распущенными волосами.

Источник: Sandra Ferwerda / Dog Photography Awards — 2023

— Я хотела сделать фото в стиле изобразительного искусства с этим красивым традиционным афганским платьем племени кучи, драгоценностями и афганской собакой. Чтобы немного взъерошить шерсть собаки, я использовала фен, к которому она привыкла, потому что ее часто расчесывают, — раскрыла Сандра секрет удачного снимка.

«Гордый щенок и его лучший друг»

Один уровень стиля — самому носить подтяжки, но совсем другой, когда даже у твоей собаки они есть. Правда, только в виде необычной расцветки на шерстке, но нужно же с чего-то начинать.

Источник: Darya Zelentsova / Comedypetphoto.com

— Людо фон Ликенфейс, самый милый 16-летний пес-спасатель, позирует рядом со своим любимым опекуном Дэвидом, — поделилась фотограф Дарья Зеленцова.

«Когда обоим нужен брадобрей»

С таким попутчиком, как этот мохнатый пес, даже самая длинная дорога не будет такой уж утомительной. Правда, судя по радостному выражению его моськи, он явно считает себя главным навигатором и командиром в машине, пока его хозяин лишь скромный водитель.

Источник: Boredpanda.com

На фотографии видно, как пес смотрит на хозяина и спрашивает: «Ты точно знаешь, куда мы едем?» А хозяин, в свою очередь, думает: «Если бы ты не дышал мне в ухо, я бы, возможно, уже нашел дорогу!».

«Дамы озера»

Когда эта белая немецкая овчарка хотела, чтобы ее хозяйка проснулась пораньше и пошла с ней гулять, она явно не планировала, что вместо догонялок за мячом и прогулки по любимым тропинкам они проведут время в озере.

Источник: Tomasz Nitka / Dog Photography Awards — 2024

— Мы запланировали фотосессию на озере, чтобы запечатлеть рассвет. Никто из нас не ожидал увидеть волшебную картину, которая нас ждала: солнце, поднимающееся над деревьями, туман, медленно плывущий по поверхности озера. Стоило проснуться в 04:30 утра жарким летом, чтобы увидеть и запечатлеть этот захватывающий момент, — поделился автор фото.

«Друзья с разными глазами»

Источник: Boredpanda.com

Когда очень хотелось сделать совместную фотографию и не стал дожидаться момента, чтобы собака была в таком же отличном настроении и радовалась утру и солнцу. Догадываемся, что пушистая модель вряд ли осталась довольна снимком и не покажет его своим друзьям во дворе.

«Мама подруги и ее собака»

Мисс Марпл, вы ли это? Но нет, обознались, это мама участницы одного из фотоконкурсов. Неудивительно, что она победила, как устоять перед такой парой?

Источник: Boredpanda.com