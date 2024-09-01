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Животные подробности «Нужно постоянно кормить с рук»: хозяйка экзотического питомца показала изнанку жизни с ним

«Нужно постоянно кормить с рук»: хозяйка экзотического питомца показала изнанку жизни с ним

Анастасия Логинова рассказала, к чему нужно быть готовым, если вы решили завести саванну

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Сервал Симба радует домочадцев

Необычный кот живет дома у Анастасии Логиновой из Ярославля. Она много лет мечтала завести сервала, и наконец пару лет назад у нее появился Симба. Она воспитывала мини-леопарда с момента, когда он был еще котенком.

— Ему нужно уделять безумно много времени, особенно в младенческом возрасте. Постоянно кормить с рук, из бутылочки, приучать к шлейке, гулять. Он, как собака, может выполнять какие-то команды. Обязательно нужно с ним спать, играть, делать так, чтобы он чувствовал себя полноценным членом семьи, — объяснила Анастасия.

Симба — не чистокровный сервал. В крови его прапрабабушки была кровь бенгальской кошки. Поэтому официально он относится к саванне F1. Чистокровных сервалов запрещено держать дома на законодательном уровне.

У Симбы есть повадки и кошки, и собаки, и дикого животного. Но хозяйку он слушается беспрекословно. Как Анастасия вырастила необычного питомца — смотрите в нашем видео.

Симба был совсем котенком, когда появился в доме у Анастасии

Мы писали большой текст о том, сколько стоит содержание Симбы и с какими сложностями можно столкнуться при воспитании экзотического питомца.

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Сервал Экзотическое животное Кот Кошка породы саванна
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