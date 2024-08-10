Это вам не Бобик и Мурка! В Ярославле продают домашних животных за сотни тысяч рублей — показываем их фото

В этой подборке — самые дорогие собаки и кошки Источник: avito.ru











Животные наполняют нашу жизнь радостью, любовью и теплом. Некоторые четвероногие, с породой и родословной, стоят дороже смартфона и даже... отпуска. Мы посмотрели объявления о продаже котят и нашли самых дорогих. Готовы посмотреть на этих симпатяг?

Ушастые игруны

Вы только посмотрите в эти глаза! Источник: avito.ru











Пушистики с большими ушами обойдутся вам в 60 тысяч рублей. Есть как темные котята, так и светлые. Такие малыши подойдут тем, кто любит играть со своими питомцами, так как абиссинская порода отличается большой активность и игривостью.



Инопланетная красота

Глаз не оторвать от этих малышей Источник: avito.ru











Еще одни очаровательные ушастики. Котики породы девон-рекс выставлены за 49 тысяч рублей. Продавец отмечает, к лотку питомцы уже приучены.



Большие и мохнатые

Какие обворожительные кисточки на ушах! Источник: avito.ru











Красавцев мейн-кунов продают в Ярославле за 45 тысяч рублей. Владельцы питомцев данной породы часто отмечают, что кошки очень умные и легко поддаются обучению, иногда даже выполняют команды.

Шоколадные котята

Такой кроха — умиление Источник: avito.ru











Бурманские малыши, обученные всем манерам, ищут дом. Цена таких шоколадных котиков — от 40 тысяч рублей.

Домашние леопарды

Какой красивый окрас Источник: avito.ru











Шикарных представителей бенгальской породы в Ярославе можно купить за 30 тысяч. Просто посмотрите на этих леопардовых красавцев.



Американский бульдог

Шерсть такого нежного цвета Источник: avito.ru











Малыш бульдог — просто чудо. За очаровательного щенка продавец выставляет цену в 200 тысяч рублей.



Миниатюрные бультерьеры

Четвероногий станет вам лучшим другом Источник: avito.ru











Щенки породы мини-бультерьер очень любопытны и энергичны. Цена одного такого малыша — 150 тысяч рублей.



Спаниель

Какие печальные и преданные глаза Источник: avito.ru











Щенок породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель обойдется вам в 150 тысяч рублей. Эти собаки очень любят общаться с людьми, особенно с детьми.

Щенки мальтипу





Они словно игрушечные! Источник: avito.ru









