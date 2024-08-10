Это вам не Бобик и Мурка! В Ярославле продают домашних животных за сотни тысяч рублей — показываем их фото

Животные наполняют нашу жизнь радостью, любовью и теплом. Некоторые четвероногие, с породой и родословной, стоят дороже смартфона и даже... отпуска. Мы посмотрели объявления о продаже котят и нашли самых дорогих. Готовы посмотреть на этих симпатяг?
Ушастые игруны
Пушистики с большими ушами обойдутся вам в 60 тысяч рублей. Есть как темные котята, так и светлые. Такие малыши подойдут тем, кто любит играть со своими питомцами, так как абиссинская порода отличается большой активность и игривостью.
Инопланетная красота
Еще одни очаровательные ушастики. Котики породы девон-рекс выставлены за 49 тысяч рублей. Продавец отмечает, к лотку питомцы уже приучены.
Большие и мохнатые
Красавцев мейн-кунов продают в Ярославле за 45 тысяч рублей. Владельцы питомцев данной породы часто отмечают, что кошки очень умные и легко поддаются обучению, иногда даже выполняют команды.
Шоколадные котята
Бурманские малыши, обученные всем манерам, ищут дом. Цена таких шоколадных котиков — от 40 тысяч рублей.
Домашние леопарды
Шикарных представителей бенгальской породы в Ярославе можно купить за 30 тысяч. Просто посмотрите на этих леопардовых красавцев.
Американский бульдог
Малыш бульдог — просто чудо. За очаровательного щенка продавец выставляет цену в 200 тысяч рублей.
Миниатюрные бультерьеры
Щенки породы мини-бультерьер очень любопытны и энергичны. Цена одного такого малыша — 150 тысяч рублей.
Спаниель
Щенок породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель обойдется вам в 150 тысяч рублей. Эти собаки очень любят общаться с людьми, особенно с детьми.
Щенки мальтипу
Порода мальтипу — никогда не унывающая и очень энергичная. В Ярославле такого песика можно купить за 100 тысяч рублей.