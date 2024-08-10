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Животные обзор Это вам не Бобик и Мурка! В Ярославле продают домашних животных за сотни тысяч рублей — показываем их фото

Это вам не Бобик и Мурка! В Ярославле продают домашних животных за сотни тысяч рублей — показываем их фото

По цене некоторых пушистиков можно позволить себе отпуск

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2 комментария
В этой подборке — самые дорогие собаки и кошки

Животные наполняют нашу жизнь радостью, любовью и теплом. Некоторые четвероногие, с породой и родословной, стоят дороже смартфона и даже... отпуска. Мы посмотрели объявления о продаже котят и нашли самых дорогих. Готовы посмотреть на этих симпатяг?

Ушастые игруны

Вы только посмотрите в эти глаза!

Пушистики с большими ушами обойдутся вам в 60 тысяч рублей. Есть как темные котята, так и светлые. Такие малыши подойдут тем, кто любит играть со своими питомцами, так как абиссинская порода отличается большой активность и игривостью.

Инопланетная красота

Глаз не оторвать от этих малышей

Еще одни очаровательные ушастики. Котики породы девон-рекс выставлены за 49 тысяч рублей. Продавец отмечает, к лотку питомцы уже приучены.

Большие и мохнатые

Какие обворожительные кисточки на ушах!

Красавцев мейн-кунов продают в Ярославле за 45 тысяч рублей. Владельцы питомцев данной породы часто отмечают, что кошки очень умные и легко поддаются обучению, иногда даже выполняют команды.

Шоколадные котята

Такой кроха — умиление

Бурманские малыши, обученные всем манерам, ищут дом. Цена таких шоколадных котиков — от 40 тысяч рублей.

Домашние леопарды

Какой красивый окрас

Шикарных представителей бенгальской породы в Ярославе можно купить за 30 тысяч. Просто посмотрите на этих леопардовых красавцев.

Американский бульдог

Шерсть такого нежного цвета

Малыш бульдог — просто чудо. За очаровательного щенка продавец выставляет цену в 200 тысяч рублей.

Миниатюрные бультерьеры

Четвероногий станет вам лучшим другом

Щенки породы мини-бультерьер очень любопытны и энергичны. Цена одного такого малыша — 150 тысяч рублей.

Спаниель

Какие печальные и преданные глаза

Щенок породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель обойдется вам в 150 тысяч рублей. Эти собаки очень любят общаться с людьми, особенно с детьми.

Щенки мальтипу


Они словно игрушечные!

Порода мальтипу — никогда не унывающая и очень энергичная. В Ярославле такого песика можно купить за 100 тысяч рублей.

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Комментарии
2
Гость
10 августа 2024, 08:33
Надо брать. Только вот денег где бы взять:)
Гость
10 августа 2024, 08:48
раньше были болонки,а теперь мальтипу
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