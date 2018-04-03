В Ярославле на 10-летнюю девочку упала снежная глыба с крыши: ребёнок c сотрясением мозга в больнице

Снег тает и сползает с крыш

В Ярославле стало просто опасно ходить по тротуарам. Вчера на проспекте Толбухина от сошедшей с крыши снежной глыбы пострадала 10-летняя девочка.

Глыба упала на голову, у ребёнка черепно-мозговая травма, ушиб позвоночника, сотрясение мозга.

За дело взялись следователи.

— По факту травмирования в результате падения снега и льда с крыш домов организованы доследственные проверки, — говорят в Следственном комитете.

Говорят во множественном числе, потому что таких происшествий в последнее время не одно. Только вчера мы писали про пострадавшую от глыбы льда девушку. На неё свалился лёд на улице Комарова.

А на прошлой неделе огромный кусок льда свалился на 8-летнюю девочку на улице Менделеева. Правда, там мама отказалась от всяких претензий.