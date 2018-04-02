|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле ищут подрядчиков для ремонта дорог во всём городе
2 апреля 2018 13:16
1 560 3
Мэрия Ярославля начала искать подрядчиков, готовых взяться за ремонт наших дорог как можно скорее. На портале госзакупок опубликовали аукционы на ремонт дорог сразу во всех районах города. В этом году на большой ремонт потратят ещё миллиард рублей.
Самые большие траты придутся на Дзержинский район, где начальная максимальная цена аукциона — 272,313 миллиона рублей. Следом идёт Заволжский район, где в этом году ремонтируют проспект Авиаторов и улицу Клубную. Здесь на ремонт власти готовы выложить 247,9 миллиона рублей. На ремонт дорог в Кировском, Ленинском, Красноперекопском и Фрунзенском районах потратят 514,9 миллиона рублей.
— Еще раз предупреждаю подрядчиков: контролировать качество по-прежнему будем жестко. Ни одного рубля за некачественный ремонт не заплатим. Будем тщательно проверять каждую жалобу жителей, — писал на своей странице «ВКонтакте» губернатор Дмитрий Миронов.
Ремонтировать будут по программе «Безопасные и качественные дороги», на которую из федерального бюджета нам выделили 730 миллионов рублей. Ещё столько же добавят из областного и городского бюджетов для ремонта 23 улиц Ярославля и 7 областных трасс.
Фото: Александра Савельева, Дмитрий Миронов / vk.com
|
Новое на сайте
Фильм недели
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
да все было точно сказано,... далее
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Типичнейшие гостеватые с... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров