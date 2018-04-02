В Ярославле ищут подрядчиков для ремонта дорог во всём городе

В Ярославле ищут подрядчиков на ремонт дорог

Мэрия Ярославля начала искать подрядчиков, готовых взяться за ремонт наших дорог как можно скорее. На портале госзакупок опубликовали аукционы на ремонт дорог сразу во всех районах города. В этом году на большой ремонт потратят ещё миллиард рублей.

Самые большие траты придутся на Дзержинский район, где начальная максимальная цена аукциона — 272,313 миллиона рублей. Следом идёт Заволжский район, где в этом году ремонтируют проспект Авиаторов и улицу Клубную. Здесь на ремонт власти готовы выложить 247,9 миллиона рублей. На ремонт дорог в Кировском, Ленинском, Красноперекопском и Фрунзенском районах потратят 514,9 миллиона рублей.

— Еще раз предупреждаю подрядчиков: контролировать качество по-прежнему будем жестко. Ни одного рубля за некачественный ремонт не заплатим. Будем тщательно проверять каждую жалобу жителей, — писал на своей странице «ВКонтакте» губернатор Дмитрий Миронов.

Ремонтировать будут по программе «Безопасные и качественные дороги», на которую из федерального бюджета нам выделили 730 миллионов рублей. Ещё столько же добавят из областного и городского бюджетов для ремонта 23 улиц Ярославля и 7 областных трасс.



