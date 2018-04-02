×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

В Ярославле ищут подрядчиков для ремонта дорог во всём городе

2 апреля 2018 13:16
1 560 3
дороги, ремонт дорог, Ярославль

Мэрия Ярославля начала искать подрядчиков, готовых взяться за ремонт наших дорог как можно скорее. На портале госзакупок опубликовали аукционы на ремонт дорог сразу во всех районах города. В этом году на большой ремонт потратят ещё миллиард рублей.

Самые большие траты придутся на Дзержинский район, где начальная максимальная цена аукциона — 272,313 миллиона рублей. Следом идёт Заволжский район, где в этом году ремонтируют проспект Авиаторов и улицу Клубную. Здесь на ремонт власти готовы выложить 247,9 миллиона рублей. На ремонт дорог в Кировском, Ленинском, Красноперекопском и Фрунзенском районах потратят 514,9 миллиона рублей.

— Еще раз предупреждаю подрядчиков: контролировать качество по-прежнему будем жестко. Ни одного рубля за некачественный ремонт не заплатим. Будем тщательно проверять каждую жалобу жителей, — писал на своей странице «ВКонтакте» губернатор Дмитрий Миронов.

Ремонтировать будут по программе «Безопасные и качественные дороги», на которую из федерального бюджета нам выделили 730 миллионов рублей. Ещё столько же добавят из областного и городского бюджетов для ремонта 23 улиц Ярославля и 7 областных трасс.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева, Дмитрий Миронов / vk.com
Все новости дня
Продажа авто, мото
Далее: В Ярославле на детском празднике родители и аниматоры жестоко подрались из-за игрушек

Новое на сайте
Увеличиваем продажи — оптимизируем бюджет

Увеличиваем продажи — оптимизируем бюджет
Зачем звонить, когда можно писать: Yota запускает линейку без минут

Зачем звонить, когда можно писать: Yota запускает линейку без минут
Три шага для рекордно долгой службы шифера

Три шага для рекордно долгой службы шифера
«Свои не обманут», или Почему ярославцы выбирают местных производителей

«Свои не обманут», или Почему ярославцы выбирают местных производителей
Греющее солнце и +19 °C: когда в Ярославль придёт тепло

Греющее солнце и +19 °C: когда в Ярославль придёт тепло

Фильм недели
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
Комментарии (13): да все было точно сказано,... далее
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Комментарии (5): Типичнейшие гостеватые с... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,40 57,59
EUR 70,81 70,99
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 31.03
USD 57,26 -0,50
EUR 70,56 -0,53
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.