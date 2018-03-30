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Город

В Ярославской области игрушки с мемориала погибшим в Кемерово епархия раздаст детям

30 марта 2018 16:53
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дети, мемориал, игрушки, Ярославль, пожар, трагедия в Кемерово

Сотни, даже тысячи игрушек принесли жители Рыбинска на площадь Дерунова в память о жертвах трагедии в Кемерово. Но возник вопрос: куда сейчас девать эти игрушки? Понятно, что вечно они там лежать не могут. Тогда Рыбинская епархия предложила: давайте заберём эти игрушки и отдадим нуждающимся. Администрация это решение поддержала.

— Эти игрушки можно отдать нуждающимся семьям, детям в глухих деревнях, у которых нет почти ничего. Отдать их в детские дома не получится, потому что у них есть определённые и достаточно жёсткие требования по обработке игрушек и вещей. Рыбинская епархия возьмёт на себя вопросы по обработке игрушек, а мы поможем их вывести, — рассказала пресс-секретарь рыбинской администрации Светлана Израйлева.

Но на это сразу нашлись противники: как это отдавать эти игрушки детям? Всё равно, что с кладбища их принести.

— Я не верующий человек, но мне было бы неловко, жутко давать своему ребёнку эти игрушки. На кладбище или утилизировать. Цветы ж домой никто не забирает… Бр-р-р, — пишет в соцсетях Мадина Бобкова.

— Моё мнение — нужно придать их огню. Во всякие обряды очищения и освящения не верю, так же как и в Бога. Это тоже самое, что накормить голодных продуктами и сладостями, которые соберём на кладбище... Дикость, — считает Алексей Хамов.

Однако в самой епархии не видят в этом ничего предосудительного.

— Мы общались с церковными служителями. Они объяснили, что это ни в коем случае не нарушает никакие моральные и этические нормы, — говорит Светлана Израйлева.

В группе «От мамы к маме. Рыбинск» сейчас идёт жаркая полемика по этому поводу. Участники группы запустили голосование «Определите судьбу игрушек с мемориала погибшим в Кемерово». Примечательно, что большинство всё же поддерживает идею епархии.

Сразу после трагедии в Кемерово жители Рыбинска выпустили в небо сотни белых шаров.

А в Ярославской области основательно проверяют все торговые центры. Спасатели нашли десятки нарушений.

Анна Лурье
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Фото: Наталия Максимова
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