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Город

Суд над молодой мамой, заморившей голодом 9-месячного сына: онлайн-трансляция

29 марта 2018 10:13
1 885 0
Ярославль, Ростов, заморила голодом

Сегодня в Ярославском областном суде началось заседание по делу об уже 18-летней жительнице Ростова, которая заморило голодом собственного сына. Девушке уже вынесли приговор в январе этого года. Но она подала апелляцию.

Смотрите онлайн-трансляцию из зала суда.

10:15 В суд пришли восемь активисток. После той дикой истории в Ростове создали группу, которая требовала жесткого наказания для матери.

10:20 На суд пришла бабушка погибшего ребёнка — мама его отца.

10:20 Семейная драма стала общественной — экс-свекровь вместе с активистами собирала подписи против невестки — чтобы той ужесточили наказание за убийство ребёнка.

10:21 Самой девушки на заседании нет, есть только её адвокат.

10:22 Активистки, выступающие против матери-убийцы.

10:23 Читают обстоятельства. На приговоре девушка полностью признала вину. Но, по мнению потерпевших, то, что была явка с повинной, — не смягчающие обстоятельства.

10:25 Адвокат говорит, что суд первой инстанции объективно рассмотрел все обстоятельства.

— На тот момент она не осуществляла свою материнскую роль — в силу возраста. Никто не оказал ей помощи, — говорит адвокат.

12:26 Адвокат просит не увеличивать срок. Да и прокурор тоже не хочет.

Уточняют, что явка с повинной была до задержания, а это смягчающее обстоятельство.

10:27 А вот бабушка малыша против.

— Она не раскаялась! Это обидно. Я бы дала больше срок, — говорит женщина.

10:28 Бабушка не подготовилась. Не подготовила документы, не собрала подписи. Просто принесла много бумаг с фамилиями ростовчан, которые якобы хотят увеличить срок молодой матери.

10:30 Прокурор сказала, что при всех обстоятельствах (возраст и т.д.) максимально ей грозило 6 лет и 8 месяцев. И девушка получила почти максимум.

Судьи совещаются.

 
 
  
 
10:34 Для тех, кто пропустил ту страшную историю. Напомним, на суде в январе рассказывали страшные обстоятельства гибели малыша. Когда его нашли, даже сотрудникам спецслужб поплохело. Рассказ с того суда
 
 
  
 
10:36 Суд оставил приговор без изменений. Шесть лет и шесть месяцев.
 
 
  
 
10:40 Общественники и бабушка погибшего мальчика хотели, чтобы маме малыша дали 10 лет.
 
 
  
 
10:39 Пока ещё муж девушки придёт из армии 3 июля. И сразу — разводиться.
 
 
 
 
 
 
 
 Анна Лурье 
 
 Анна Лурье Написать письмо 
 
 
 
 
 Фото: Анна Лурье 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
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