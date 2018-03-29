Суд над молодой мамой, заморившей голодом 9-месячного сына: онлайн-трансляция

Заседание идет в областном суде

Сегодня в Ярославском областном суде началось заседание по делу об уже 18-летней жительнице Ростова, которая заморило голодом собственного сына. Девушке уже вынесли приговор в январе этого года. Но она подала апелляцию.

Смотрите онлайн-трансляцию из зала суда.