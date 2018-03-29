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Онлайн-трансляция
Суд над молодой мамой, заморившей голодом 9-месячного сына: онлайн-трансляция
29 марта 2018 10:13
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Сегодня в Ярославском областном суде началось заседание по делу об уже 18-летней жительнице Ростова, которая заморило голодом собственного сына. Девушке уже вынесли приговор в январе этого года. Но она подала апелляцию.
Смотрите онлайн-трансляцию из зала суда.
10:15 В суд пришли восемь активисток. После той дикой истории в Ростове создали группу, которая требовала жесткого наказания для матери.
10:20 Семейная драма стала общественной — экс-свекровь вместе с активистами собирала подписи против невестки — чтобы той ужесточили наказание за убийство ребёнка.
10:23 Читают обстоятельства. На приговоре девушка полностью признала вину. Но, по мнению потерпевших, то, что была явка с повинной, — не смягчающие обстоятельства.
10:25 Адвокат говорит, что суд первой инстанции объективно рассмотрел все обстоятельства.
— На тот момент она не осуществляла свою материнскую роль — в силу возраста. Никто не оказал ей помощи, — говорит адвокат.
12:26 Адвокат просит не увеличивать срок. Да и прокурор тоже не хочет.
Уточняют, что явка с повинной была до задержания, а это смягчающее обстоятельство.
10:27 А вот бабушка малыша против.
— Она не раскаялась! Это обидно. Я бы дала больше срок, — говорит женщина.
10:28 Бабушка не подготовилась. Не подготовила документы, не собрала подписи. Просто принесла много бумаг с фамилиями ростовчан, которые якобы хотят увеличить срок молодой матери.
10:30 Прокурор сказала, что при всех обстоятельствах (возраст и т.д.) максимально ей грозило 6 лет и 8 месяцев. И девушка получила почти максимум.
Судьи совещаются.
10:34 Для тех, кто пропустил ту страшную историю. Напомним, на суде в январе рассказывали страшные обстоятельства гибели малыша. Когда его нашли, даже сотрудникам спецслужб поплохело. Рассказ с того суда.
Фото: Анна Лурье
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