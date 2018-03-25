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«Беги или умри»: в Ярославской области под колёсами иномарки погиб 14-летний Тимур Махмудов
25 марта 2018 09:44
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В страшном ДТП в Рыбинске погиб 14-летний Тимур Махмудов. Мальчика насмерть сбила машина. Момент трагедии попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как ребёнок идёт вместе с друзьями, а потом внезапно начинает перебегать дорогу на красный. Однако добежать он так и не успел… его сбила иномарка. Водитель пытался уйти от столкновения, но не смог. Мальчик погиб на месте.
В соцсетях эта авария вызвала огромный резонанс. Многие посчитали, что Тимур сам специально кинулся под машину.
- Это у них игра такая, «Беги или умри» называется, - пишут в группе в «ВКонтакте».
По словам очевидцев, удар был настолько сильный, что мальчик отлетел метров на сорок.
- Это произошло напротив моего дома. Водителя очень жалко, он сделал всё, чтоб избежать столкновения. После случившего сидел и плакал, - рассказывает в соцсетях очевидец произошедшего Федерико Худоян.
Однако друзья погибшего мальчика утверждают, что никакого спора не было. Якобы, Тимур очень торопился домой, так как боялся опоздать к ужину.
- Он был нормальным парнем и никогда не стал бы играть в такие игры, - рассказал друг погибшего мальчика Александр.
Сам Тимур увлекался футболом. На его страничке в соцсетях было много фотографий любимых футболистов. Практически сразу после трагедии её удалили.
Фото: Подслушано в Рыбинске/Vk.com
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