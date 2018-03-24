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Сбитая в Рыбинске девочка с травмой головы лежит в больнице
24 марта 2018 15:45
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Стало известно о состоянии восьмилетней девочки, которую 22 марта в Рыбинске на переходе сбила «Тойота».
Сейчас малышка вместе с мамой находится в больнице имени Пирогова.
— Врачи диагностируют состояние средней степени тяжести, — рассказали в администрации Рыбинска. — У девочки гематома на голове, переломов нет.
После появления жуткого видео с места ДТП, за здоровье девочки переживают многие жители Ярославля и Рыбинска.
Ребёнка сбили на улице Волочаевская. Школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель в правом ряду остановился, чтобы пропустить ребёнка, но, вывернувшая слева «Тойота» на полном ходу сбила девочку.
В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.
Фото: ГИБДД Рыбинск
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