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Маршрутки Ярославля заставят ездить по расписанию
22 марта 2018 22:54
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У маршруток Ярославля наконец может появиться расписание, о котором будут знать и сами пассажиры.
Сейчас же ярославцам приходится лишь угадывать примерное время, в которое каждый день приходит нужная маршрутка. Но в мэрии Ярославля заявили, что потребуют с перевозчиков исполнения расписания.
— Введена система контроля расписаний движения на маршрутах коммерческого сектора, активизирована работа по проверкам соблюдения правил перевозок, правил дорожного движения, — рассказали в мэрии Ярославля.
Со стороны чиновников это ещё один повод для того, чтобы выгонять перевозчиков с маршрутов. Мэр Ярославля Владимир Слепцов заявлял об этом уже не раз: лучшие маршруты города он хочет отдать муниципальному транспорту. Например, из Москвы к нам отправят 50 больших б/у автобусов, вероятно, частично ими смогут заменить линии маршруток.
Фото: Александра Савельева
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