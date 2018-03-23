Маршрутки Ярославля заставят ездить по расписанию

Городская администрация становится всё строже к частным перевозчикам

У маршруток Ярославля наконец может появиться расписание, о котором будут знать и сами пассажиры.

Сейчас же ярославцам приходится лишь угадывать примерное время, в которое каждый день приходит нужная маршрутка. Но в мэрии Ярославля заявили, что потребуют с перевозчиков исполнения расписания.

— Введена система контроля расписаний движения на маршрутах коммерческого сектора, активизирована работа по проверкам соблюдения правил перевозок, правил дорожного движения, — рассказали в мэрии Ярославля.

Со стороны чиновников это ещё один повод для того, чтобы выгонять перевозчиков с маршрутов. Мэр Ярославля Владимир Слепцов заявлял об этом уже не раз: лучшие маршруты города он хочет отдать муниципальному транспорту. Например, из Москвы к нам отправят 50 больших б/у автобусов, вероятно, частично ими смогут заменить линии маршруток.