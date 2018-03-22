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Москва отдаст Ярославлю ещё 50 б/у автобусов: на какие маршруты их поставят
22 марта 2018 20:58
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Мэрия Ярославля готова воплощать свой план по обновлению работы общественного транспорта в Ярославле.
Так, из городского бюджета выделят субсидию на покупку 20 новых троллейбусов, так как машины «Яргортранса» во многом изношены до максимума. А также совсем скоро выпустят на линии подарки из Москвы — б/у трамваи. Однако на этом дары столицы не заканчиваются, в Ярославль приедут ещё 50 автобусов особо большой вместимости, списанных в Москве.
— Определена стратегическая модель сети регулярных маршрутов, в которой приоритет отдан развитию муниципальных предприятий, — сказал Сергей Волканевский, начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии города Ярославля. — На основных магистральных маршрутах будет работать подвижной состав большой вместимости.
Получается, заявления мэра о том, что маршрутки надо убирать,а лучшие маршруты отдавать общественному транспорту, уже воплощаются в жизнь.
Московские автобусы поставят на следующие маршруты: автобус № 8 «ТРК "Ярославский Вернисаж"» — «15 микрорайон», автобус № 10 «15 микрорайон» — «НЗКИ», автобус № 78 «Торговый переулок» — «15 микрорайон», автобус № 76 «ТРК "Ярославский Вернисаж"» — «Ярославль Главный», автобус №33 «ПАТП №1» — «Областная больница», автобус № 42 «ЯЗХМ» — «Посёлок Куйбышева».
Городские власти планируют запустить ещё один совершенно новый магистральный маршрут, трасса которого сейчас прорабатывается.
Фото: Александра Савельева
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