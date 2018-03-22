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Более 5000 компаний Ярославской области выбрали цифровое общение с «Ростелекомом»

22 марта 2018 17:28
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Ростелеком, юридические лица, личный кабинет

На правах рекламы

Количество клиентов «Ростелекома» в Ярославской области, которые используют «Личный кабинет юридического лица», превысило пять тысяч. Популярность этого сервиса в регионе постоянно растёт: в среднем его абонентская база ежемесячно пополнятся на 200 компаний. Причиной тому — экономия времени и денег за счет онлайн-обмена финансово значимыми документами, что значительно упрощает рабочий процесс и избавляет от лишней бумажной работы.

— «Личный кабинет для юридических лиц» используют около половины наших клиентов, — комментирует Александр Догадин, директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком». — Если раньше для решения большинства вопросов надо было ехать в сервисный центр или звонить на горячую линию, то теперь эта необходимость отпала. Почти любой вопрос можно решить онлайн. Подробная информация по лицевым счетам и услугам у наших клиентов всегда под рукой, в какую бы точку мира они не отправились.

— Подключение «Личного кабинета» полностью избавило моих сотрудников от необходимости посещать офис «Ростелекома» для получения бумажных счетов или распечаток с детализацией звонков. — рассказывает Надежда Наумова, клиент «Ростелекома». — Теперь все эти данные я смотрю и сразу оплачиваю через Сеть. Здесь же я вижу всю историю моих платежей и начислений и могу заказать закрывающие документы, которые тут же приходят на электронную почту.

«Личный кабинет» позволяет наделённым полномочиями представителям юридических лиц общаться с «Ростелекомом» от имени своей компании. Это полноценный офис самообслуживания, управление которым доступно в круглосуточном режиме через интернет. Функциональные возможности сервиса позволяют контролировать текущий баланс лицевых счетов в режиме онлайн, проверять начисления и платежи, получать платежно-расчетные документы, объединять счета в «виртуальные предприятия» или иерархии, анализировать затраты на услуги связи по подразделениям, а также направлять обращения в ПАО «Ростелеком» и формировать заказы на подключение новых услуг.

Для удобства пользователей реализована функция настройки ежемесячной доставки платежно-расчетных документов на адрес электронной почты. При этом существующий способ доставки документов на бумажном носителе или через электронный документооборот сохраняется.

Получить логин и пароль к сервису можно получить на сайте в разделе «Как получить доступ к личному кабинету».

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