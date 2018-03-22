В Заволжском районе «Форд» сбил подростка

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В Заволжском районе Ярославля «Форд-Фокус» сбил мальчика. Автомобиль сбил 13-летнего подростка возле дома № 2 на Школьном проезде. Рядом с этим местом находится школа, возле дороги выставлены предупреждающие знаки «Осторожно, дети!».
— В результате ДТП мальчик получил травмы, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.
За прошедшие сутки в Ярославской области произошло четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы.
Вчера возле села Великого столкнулись две «Газели». Одной машине пришлось разрезать кузов, чтобы вытащить водителя.
Фото: Александра Савельева
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