В Заволжском районе «Форд» сбил подростка

За сутки в ДТП пострадали четыре человека

В Заволжском районе Ярославля «Форд-Фокус» сбил мальчика. Автомобиль сбил 13-летнего подростка возле дома № 2 на Школьном проезде. Рядом с этим местом находится школа, возле дороги выставлены предупреждающие знаки «Осторожно, дети!».

— В результате ДТП мальчик получил травмы, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

За прошедшие сутки в Ярославской области произошло четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы.

Вчера возле села Великого столкнулись две «Газели». Одной машине пришлось разрезать кузов, чтобы вытащить водителя.