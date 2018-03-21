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В апреле на место погибшего главы Кузнечихи выберут нового
21 марта 2018 17:59
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15 апреля в Кузнечихинском сельском поселении Ярославской области пройдут досрочные выборы главы. В посёлке откроются избирательные участки, где местным жителям предстоит выбрать одного из пяти кандидатов.
Досрочные выборы объявили спустя полгода после неожиданной смерти предыдущего главы Владимира Комякова, которого нашли мёртвым у себя дома. Позже разбирались разные версии, что могло произойти: переживания из-за проверки глав районов, незаконный передел земель и другие версии.
Сейчас за его кресло борются пять кандидатов: заместитель главы Кузнечихи Александр Белозёров, инженер по безопасности дорожного движения Сергей Колотилов, самовыдвиженец Татьяна Нужная, депутат муниципального совета Кузнечихинского района Иван Синицын и генеральный директор компании «Пром-Ресурс» Руслан Яфясов.
— Все кандидаты зарегистрированы, — уточнили в избирательной комиссии Ярославской области.
Фото: Александра Савельева, Мэрия Ярославля
Далее: В Ярославской области сотрудник колонии взял у заключённого 330 тысяч за досрочное освобождение
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