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Город

Ярославские «дети с развёрнутыми мозгами» ответили генералу МВД на обзывательства

21 марта 2018 13:52
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подростки, Ярославль

Начальник ГУ МВД по Саратовской области Николай Трифонов заявил, что у нынешних детей из-за влияния интернета не туда развёрнуты мозги. Он имел в виду подростков из Ярославля, где он много лет проработал главным полицейским региона.

— Мы практически приняли все меры к тому, чтобы не допустить массовых беспорядков с использованием коктейлей Молотова на 4 ноября (тогда в Ярославле проходил «Русский марш», а накануне полицейские задержали несколько подростков с бутылками с зажигательной смесью, которые готовились к участию в марше. — Прим. авт.), — рассказал Николай Трифонов на встрече с депутатами Саратовской областной думы. — В основном это учащиеся школ и других образовательных учреждений. Их родители говорят, что они никуда не ходят и работают с компьютером. У детей посредством этих интернетов мозги развёрнуты колоссально.

Те самые подростки в том самом интернете уже прочитали цитату генерала. И даже отчасти похвалили полицейских за работу.

— Тогда Центр «Э» сработал хорошо и оперативно — всех возможных националистов и экстремистов запугали, провели профилактические беседы с ними, — рассказал 18-летний общественник из Ярославля Вадим Диев. — Однако в погоне за хорошими показателями полицейские перегнули палку. К примеру, из меня сделали страшного террориста, который каким-то образом учил детей делать коктейли Молотова и якобы, будучи волонтёром штаба Навального, использовал «Артподготовку» в своих целях. Это очень обидно — помогаешь сотрудникам полиции и хочешь стать полицейским, а тебя обвиняют в подготовке нападения на них. А мне и 18 тогда не было, да и суда ещё не было, чтобы в чём-то меня обвинять.

Отреагировали герои рассказа полицейского генерала и на тему «развёрнутости мозгов».

— Не интернет «разворачивает» людям мозги, а неумение им пользоваться и отсутствие заинтересованности в чём-то реальном, — сказал Вадим Диев. — Детям реально нечем заняться в свободное время, несмотря на обилие кружков и организаций. Придумать и организовать что-то сложнее, чем обвинять сеть интернет и пытаться его закрыть.

Николай Трифонов работает в органах внутренних дел с 1987 года. Последние несколько лет он служил в Ярославской области и дослужился до звания начальника регионального управления ведомства. В феврале этого года генерала перевели на руководящий пост в ГУ МВД России по Саратовской области.

Читайте также: семь лет на посту — семь историй: чем запомнился главный полицейский области.

Михаил Контуев
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Фото: УМВД России по Ярославской области, Вадим Диев
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