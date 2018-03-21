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Атака ярославцев: люди часами стоят в очереди за дешёвыми стройматериалами
21 марта 2018 10:52
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Ярославцы атаковали строительный магазин «К-Раута». Люди часами стоят в огромных очередях с целью экономии. Ярославцы говорят: уже сейчас полки почти пустые. Даже те, кому ничего не нужно, приходят, чтобы купить «что-нибудь, зато со скидкой».
На официальном сайте магазина сказано, что акция продлится с 19 марта по 13 мая. Однако это не совсем так.
— На сайте предоставлена недостоверная информация. Скидки будут с 19 марта по 8 апреля. Магазин закрывается в связи с тем, что финский концерн принял решение о прекращении деятельности гипермаркета в России, — пояснили сотрудники «К-Рауты».
Так что у вас есть ещё буквально пару недель, чтобы купить товар по дешёвке. Правда, не все ярославцы верят в такую халяву. Многие считают, что перед акцией магазин завысил цены, чтобы потом якобы продавать с огромной скидкой.
В прошлом году подобная ситуация была, когда в Ярославле закрывался известный продуктовый гипермаркет.
Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
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