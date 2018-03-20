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Мэрия начала прогонять владельцев ларьков, которые отказались менять их внешний вид
20 марта 2018 09:50
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Городские власти прогонят предпринимателей, не желающих работать по правилам мэрии. Речь идёт о тех, кто так и не согласился свой старый ларёк обшить на новый лад. С такими бизнесменами начали расторгать контракты.
— В связи с неисполнением обязанности по приведению внешнего облика и параметров НТО в соответствии с требованиями, установленными правилами благоустройства территории Ярославля, мэрией направлено владельцам торговых объектов 117 уведомлений о расторжении договоров, — указано в отчёте заместителя мэра по вопросам социально-экономического развития города Алексея Торопова.
Больше всего контрактов расторгли с предпринимателями в Дзержинском районе — 30, по 26 ларьков закроют в Заволжском и Ленинском районах, ещё 21 уберут во Фрунзенском районе, 9 в Красноперекопском и всего 5 в Кировском районе. Всего на новый формат перешли владельцы 491 ларька или 75,7% всех павильонов города. Но и к ним придираются: то забыли поставить кашпо, то урну, то вывеску с подсветкой на свой ларёк.
Кстати, Ярославль занимает 3 место в стране по количеству торговых площадей на одного жителя.
Фото: Александра Савельева
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