Мэрия начала прогонять владельцев ларьков, которые отказались менять их внешний вид

Несогласных обновлять ларьки выгоняют с насиженных мест

Городские власти прогонят предпринимателей, не желающих работать по правилам мэрии. Речь идёт о тех, кто так и не согласился свой старый ларёк обшить на новый лад. С такими бизнесменами начали расторгать контракты.

— В связи с неисполнением обязанности по приведению внешнего облика и параметров НТО в соответствии с требованиями, установленными правилами благоустройства территории Ярославля, мэрией направлено владельцам торговых объектов 117 уведомлений о расторжении договоров, — указано в отчёте заместителя мэра по вопросам социально-экономического развития города Алексея Торопова.

Больше всего контрактов расторгли с предпринимателями в Дзержинском районе — 30, по 26 ларьков закроют в Заволжском и Ленинском районах, ещё 21 уберут во Фрунзенском районе, 9 в Красноперекопском и всего 5 в Кировском районе. Всего на новый формат перешли владельцы 491 ларька или 75,7% всех павильонов города. Но и к ним придираются: то забыли поставить кашпо, то урну, то вывеску с подсветкой на свой ларёк.

Кстати, Ярославль занимает 3 место в стране по количеству торговых площадей на одного жителя.