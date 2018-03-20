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В Ярославле 28-летнюю женщину нашли мёртвой через два часа после пропажи

20 марта 2018 09:43
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женщина, Ярославль, поиски пропавших

В Ярославле нашли мёртвую 28-летнюю Татьяну Паршукову. Тело девушки обнаружили дома.

Когда Татьяна пропала, родственники обратились за помощью к волонтёрам «ЯрСпаса».

— Но буквально через пару часов они перезвонили нам и сказали, что женщину нашли мёртвой, — рассказала доброволец отряда Елена Гусева.

По предварительным данным, смерть носит не криминальный характер.

— У девушки был сахарный диабет. Скорее всего, именно это стало причиной смерти. Мы проводим проверку, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Ярославской области Кристина Гузовская.

Ранее 76.ru рассказывал о том, что пропавшего в День защитника Отечества мужчину нашли мёртвым.

Анна Лурье
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Фото: "ЯрСпас"
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