В Ярославле 28-летнюю женщину нашли мёртвой через два часа после пропажи

Женщину нашли мёртвой у себя дома

В Ярославле нашли мёртвую 28-летнюю Татьяну Паршукову. Тело девушки обнаружили дома.

Когда Татьяна пропала, родственники обратились за помощью к волонтёрам «ЯрСпаса».

— Но буквально через пару часов они перезвонили нам и сказали, что женщину нашли мёртвой, — рассказала доброволец отряда Елена Гусева.

По предварительным данным, смерть носит не криминальный характер.

— У девушки был сахарный диабет. Скорее всего, именно это стало причиной смерти. Мы проводим проверку, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Ярославской области Кристина Гузовская.

Ранее 76.ru рассказывал о том, что пропавшего в День защитника Отечества мужчину нашли мёртвым.