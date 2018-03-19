Ярославскую прачечную оштрафовали за дискриминацию

Из-за возраста мужчину не взяли на работу водителем

В Ярославле прокуратура пошла в суд защищать права безработного. Дело в том, что мужчине отказали в трудоустройстве в прачечной Дзержинского района.

В ярославском центре занятости мужчине выдали направление на работу в компанию «Немецкая прачечная Фрау», где требовался водитель. Но в приёме на работу ярославцу там отказали из-за пенсионного возраста. Прокуратура усмотрела в этом дискриминацию и устроила проверку.

— По результатам проверки в отношении компании «Немецкая прачечная Фрау» возбуждено административное дело по статье «Дискриминация», — пояснили в прокуратуре Ярославля.

Мировой суд Дзержинского района признал требования прокурора обоснованными и оштрафовал фирму на 50 тысяч рублей.

На прошлой неделе решением Кировского районного суда Ярославля по наводке прокуратуры в России закрыли 26 порносайтов.