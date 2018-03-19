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Чиновники о драке между девочками в центре Ярославля: «К проблемным детям будут выезжать группы психологов»
19 марта 2018 14:19
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Департамент образования Ярославской области также разбирается с дракой, которая произошла между девочками-подростками в центре города.
Всё произошло 10 марта во дворах казарм на улице Победы. Толпа девочек окружила сверстницу и стала избивать. Мимо проходили люди, и никто не обращал на это внимания, пока, наконец, проходившая мимо женщина не разняла дерущихся.
Позже мама пострадавшей девочки написала заявление в полицию.
— Факт драки у торгового центра «Аура» действительно имел место, и в настоящее время полиция проводит проверку по заявлению мамы потерпевшей девочки. Сейчас в школе, где учится потерпевшая, а также в ряде других школ прошли встречи с сотрудниками по делам несовершеннолетних. А также классные часы, на которых шёл разговор о взаимоотношениях между школьниками, о поведении в общественных местах, а также о том, как можно выйти из конфликтной ситуации достойно, уважая права других. Кроме того, сейчас департамент образования мэрии Ярославля рассматривает вопрос о проведении родительских собраний, где с родителями обсудят вопросы конфликтологии и расскажут о методах, которые можно использовать при разговорах с ребятами, — пояснила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.
По её словам, важную роль в разрешении конфликтов играют школьные психологи. Ирина Лобода отметила, что зачастую в школах не хватает кадров или они недостаточно квалифицированы.
— Мы рассматриваем возможность выезда групп квалифицированных психологов прямо в школы, чтобы работать с детьми, их родителями и учителями, — прокомментировала Ирина Лобода.
Между тем в самой школе, между ученицами которой и произошёл конфликт, пояснили, что девочки уже помирились. А директор школы заявила, что причиной драки, возможно, стал конфликт из-за мальчика.
Фото: Ирина Ефремова/facebook.com
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