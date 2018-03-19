В доме с печкой в Переславском районе сгорела пенсионерка

Трехсотметровый дом в посёлке Рязанцево полностью сгорел

Частный дом в Переславском районе в посёлке Рязанцево загорелся утром 17 марта. В 07:43 сообщение об этом поступило в дежурную смену МЧС.

5 пожарных машин и 9 спасателей почти 4 часа боролись с огнём — пожар полностью потушили только в 13:30.

— Огонь полностью уничтожил дом на площади 300 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

При пожаре погибла 81-летняя хозяйка дома. Следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства гибели пенсионерки, они осмотрели место происшествия.

— В качестве наиболее вероятной причины пожара следствие рассматривает неисправность печного оборудования, — рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

На прошлой неделе пенсионерка сгорела в квартире в Рыбинске. Спасателям не удалось спасти 66-летнюю женщину.