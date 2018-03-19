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Город

В Ярославской области автомобиль вылетел на толпу пешеходов

19 марта 2018 07:22
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ДТП, Ярославль, Рыбинск

Вчера днем в Рыбинске почти в центре города произошло ДТП. На тротуар вылетел автомобиль.

Всё случилось на перекрёстке улицы Серова и Бабушкина. Белая машина на приличной скорости неслась и не сумела остановиться. Вылетела на тротуар, где в этот момент шли люди. Пешеходы еле успели отскочить. К счастью, смогли среагировать быстро. В соцсетях обсуждают это ДТП с возмущением.

— Что мешает вам пропустить весь встречный поток и потом повернуть пусть даже и на красный? Никто здравый не начнёт движение, если вы на перекрёстке будете заканчивать маневр! Но нет, надо лезть вперёд всех и пытаться проскочить, чтобы налево повернуть первым! — пишет Константин Петряев в группе «Авто Новости Рыбинск».

Чуть меньше месяца назад похожее ДТП уже было в Рыбинске. Тогда людей разметало, как кегли.

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: Авто Новости Рыбинск/Vk.com
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