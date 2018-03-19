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В Ярославской области автомобиль вылетел на толпу пешеходов
19 марта 2018 07:22
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Вчера днем в Рыбинске почти в центре города произошло ДТП. На тротуар вылетел автомобиль.
Всё случилось на перекрёстке улицы Серова и Бабушкина. Белая машина на приличной скорости неслась и не сумела остановиться. Вылетела на тротуар, где в этот момент шли люди. Пешеходы еле успели отскочить. К счастью, смогли среагировать быстро. В соцсетях обсуждают это ДТП с возмущением.
— Что мешает вам пропустить весь встречный поток и потом повернуть пусть даже и на красный? Никто здравый не начнёт движение, если вы на перекрёстке будете заканчивать маневр! Но нет, надо лезть вперёд всех и пытаться проскочить, чтобы налево повернуть первым! — пишет Константин Петряев в группе «Авто Новости Рыбинск».
Чуть меньше месяца назад похожее ДТП уже было в Рыбинске. Тогда людей разметало, как кегли.
Фото: Авто Новости Рыбинск/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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