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Сотрудники Росгвардии поймали мужчину, объявленного в федеральный розыск: как он попался

19 марта 2018 06:44
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Ярославль, Рыбинск, Росгвардия

В Рыбинске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, которого искали больше полугода. Рыбинец выдал себя сам. Увидев патруль, он не смог выдержать и резко рванул прочь и свернул во дворы. Напарники в патруле почуяли — ведёт себя подозрительно. Да ещё натянул по самые глаза капюшон.

— Росгвардейцы проследовали за ним. Подозрительный мужчина был обнаружен и остановлен. В ходе проверки документов установлено, что данный гражданин с сентября 2017 года находится в федеральном розыске, — рассказали в ведомстве.

53-летнего мужчину передали полиции. Его заключили под стражу.

Сотрудники Росгвардии вообще внимательные ребята. В конце прошлого года задержали вора, увидев его просто из окна.

Ольга Прохорова
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Фото: Росгвардия
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