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Город

Мэр Ярославля прокатился на бесплатном автобусе, чтобы напомнить пассажирам о важном

18 марта 2018 17:27
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автобус, Ярославль, Слепцов, решаем вместе

— Узнали мэра-то? — женщин, сидящих в автобусе, обклеенном символикой акции «Решаем вместе», этот вопрос врасплох не застал. Узнали.

— Здравствуйте! С праздником! Проголосовали уже? Молодцы какие. Как вам, удобно? — спросил Владимир Слепцов пассажирок про бесплатный проезд.

— Да каждый бы день так!

— Сегодня день самоуправления, мы выбираем территорию, которую будем благоустраивать, — мэр напомнил, чтобы горожане не оставались в стороне и активно участвовали в проекте по благоустройству города.

Сегодня можно бесплатно воспользоваться услугами муниципального общественного транспорта в течение всего дня. Такая возможность есть для проезда на трамваях, автобусах и троллейбусах. Добраться бесплатно можно даже до участков, к которым ранее не ходил общественный транспорт. По запросам избирательных комиссий организовано 10 дополнительных прямых маршрутов. Например, чтобы жители микрорайона Долматово добрались до избирательного участка № 106 запущен дополнительный автобус. Никаких документов для этого предъявлять не требуется. #выборы2018 #18марта

Публикация от Владимир Слепцов (@vladimir_slepcov)

Однако разделить радость главы города по поводу бесплатного проезда смогли не все. В адрес редакции 76.ru и в комментариях в нашей группе «ВКонтакте» десятками сыплются жалобы на то, что автобусы отказываются везти бесплатно. Люди перечисляют номера: 19, 19-к, 18, 22, 93-г, 6, 21... Автобусов перечислено немало.

Похоже, из-за этого объявления о бесплатном проезде возникла большая неразбериха. О том, что бесплатно возить будет только муниципальный транспорт, сказали, а вот как его отличить от частного — нет. Никаких пометок об этом снаружи автобусов нет. Путаница идет ещё и от того, что некоторые частные маршрутки по собственной инициативе решили прокатить сегодня горожан бесплатно.

Тем не менее отказывать могут и в муниципальных, поэтому мэрия просит присылать свои жалобы в управление городского транспорта Ярославля по телефону 40-45-70 либо в справочную Яргортранса 30-40-95.

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: Владимир Слепцов/Instagram.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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