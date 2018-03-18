Не больше десяти в одни руки! В Ярославле напекли 15 тысяч пирожков

Те самые пирожки за четыре рубля

Сегодня в ярославских школах, где организовали избирательные участки, невероятно аппетитно пахнет — к выборам в городе напекли 15 тысяч пирожков. Причём действительно, как обещали, есть очень дешёвые. Круглые пироги с картошкой и луком стоят четыре рубля. Есть, конечно, пирожки и за 10, и за 20 рублей. И бризол по 40. И даже бутерброды с колбасой, с селёдкой — по 15 рублей.

В буфетах дикий ажиотаж. Выстраиваются в огромные очереди, берут пироги оптом.

— Больше десяти в одни руки не давать, пока еще не подвезут! — уже беспокоятся буфетчицы.

Есть даже бутерброды с селёдкой

— А еще будут подвозить?

— Конечно, — отвечают продавщицы, еле успевая складывать пирожки в пакеты.

Сегодня в Ярославле проходят выборы президента России. С 8 утра и до 20 часов открыты избирательные участки. В них работают буфеты, также можно бесплатно измерить давление. Следите за нашей онлайн-трансляцией.