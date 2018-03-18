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Не больше десяти в одни руки! В Ярославле напекли 15 тысяч пирожков
18 марта 2018 11:06
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Сегодня в ярославских школах, где организовали избирательные участки, невероятно аппетитно пахнет — к выборам в городе напекли 15 тысяч пирожков. Причём действительно, как обещали, есть очень дешёвые. Круглые пироги с картошкой и луком стоят четыре рубля. Есть, конечно, пирожки и за 10, и за 20 рублей. И бризол по 40. И даже бутерброды с колбасой, с селёдкой — по 15 рублей.
В буфетах дикий ажиотаж. Выстраиваются в огромные очереди, берут пироги оптом.
— Больше десяти в одни руки не давать, пока еще не подвезут! — уже беспокоятся буфетчицы.
— А еще будут подвозить?
— Конечно, — отвечают продавщицы, еле успевая складывать пирожки в пакеты.
Сегодня в Ярославле проходят выборы президента России. С 8 утра и до 20 часов открыты избирательные участки. В них работают буфеты, также можно бесплатно измерить давление. Следите за нашей онлайн-трансляцией.
Фото: Ольга Прохорова, Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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