Дмитрий Медведев ввёл особый правовой режим в одном городе Ярославской области

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев занялся развитием моногородов

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в города Гаврилов-Ям Ярославской области территории опережающего социально-экономического развития. Теперь сюда должны рваться инвесторы и открывать новые предприятия, создавая рабочие места. Местные же жители должны в будущем почувствовать улучшения качества жизни и, главное, перестанут зависеть от градообразующего предприятия.

— Инвесторы планируют организовать производство телекоммуникационных шкафов и стоек, крупногабаритных пресс-форм, бурильных труб, порошковых красок, термообработанной древесины, йогуртов, — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Это еще 348 новых рабочих мест для жителей и большой шаг в развитии города. У Гаврилов-Яма прекрасный промышленный потенциал. Летом лично убедился в этом, когда был на заводе «Агат». Теперь перед городом открываются новые перспективы.

Согласно документу, подписанному Медведевым, на этой территории уже установлены виды экономической деятельности, при которых здесь теперь действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объём капитальных вложений резидентов, минимальное количество новых постоянных рабочих мест.

— Резиденты территории опережающего социально-экономического развития получают значительные налоговые льготы и преимущества, а значит, бизнес охотнее инвестирует в экономику городов, появляются новые производства и рабочие места, — уточнил Дмитрий Медведев.

Помимо Гаврилов-Яма такой же статус получили ещё 18 российских моногородов: Онега (Архангельская область), Канаш (Чувашская Республика), Пикалёво (Ленинградская область), Заринск (Алтайский край), Сердобск (Пензенская область), Далматово (Курганская область), Саянск и Черемхово (Иркутская область), Ефремов (Тульская область), Новоалтайск (Алтайский край), Павловск (Воронежская область), Донецк и Зверево (Ростовская область), Губкин (Белгородская область) и Новокузнецк (Кемеровская область), посёлки Угловка (Новгородская область), Линёво (Новосибирская область) и Варгаши (Курганская область).