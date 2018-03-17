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Спецподготовка для выборов: за голосованием в Ярославле будут следить наблюдатели «золотого стандарта»

17 марта 2018 08:54
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Ярославль, выборы в Ярославле, выборы-2018

В воскресенье, 18 марта, в Ярославской области опробуют новую систему общественного наблюдения за ходом голосования и подсчёта голосов. Для этого почти 1 800 человек прошли специальную подготовку.

На каждый участок мы направим по два-три человека, — рассказал председатель общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин. — С подготовкой большого пула наблюдателей мы справились. Люди, которые будут следить за ходом голосования, участвовали в очных семинарах, онлайн-вебинаре, все получили памятки наблюдателя и «золотой стандарт» наблюдателя.

Общественной палате помогали готовить десант наблюдателей местные некоммерческие организации: профсоюзы студентов ЯрГУ имени Демидова, ЯГПУ имени Ушинского, молодежная палата Ярославской области и Ассамблея народов России. Присоединился к наблюдению за выборами и «Национальный общественный мониторинг».

В день голосования будет работать единый портал Nom24.ru, а также мобильное приложение, — рассказал региональный координатор движения «Национальный общественный мониторинг» Григорий Моднов. — С помощью него наблюдатели смогут оперативно сообщать информацию о явке и о возможных нарушениях, а также отправлять протоколы.

Выборы президента России состоятся в ближайшее воскресенье, 18 марта. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования. На пост главы государства сейчас претендуют восемь человек: Владимир Путин, Борис Титов, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин и Ксения Собчак.

В день голосования в Ярославской области будут работать 869 избирательных участков. Идти или не идти голосовать за президента — личное дело каждого. Российские законы здесь дают полную свободу выбора. Но зазывают в этот раз ярославцев очень активно — придумали целую кучу заманух.

Михаил Контуев
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