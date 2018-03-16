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В кубинском отеле ярославцев агитируют прийти на выборы
16 марта 2018 11:15
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Предвыборная агитация вышла далеко за пределы нашей страны. Неожиданно она настигла ярославцев, отдыхающих на Кубе. Они могут проголосовать за президента на день раньше — 17 марта.
Ярославцы Екатерина Плетнёва и Илья Васильев сейчас отдыхают в Гаване. Выбрать будущее России они могут прямо в своём отеле. Предвыборную программку повесили на всеобщее обозрение.
— Даже тут нашли. Прямо в лифте повесили, — рассказывают Катя и Илья.
Голосование будет длиться два часа с 10:30 до 12:30. При себе нужно иметь загранпаспорт. А тех, кто не успеет, 18 марта ждут в Посольстве Российской Федерации в Гаване. Правда неизвестно, будут ли на Кубе пришедших на выборы кормить пирожками за четыре рубля. Скорее всего, нет. Ведь Владимир Слепцов лично проверил лишь те, которые напекли в Ярославле.
Фото: pletnevakatya/Instagram
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