В кубинском отеле ярославцев агитируют прийти на выборы

Проголосовать можно будет в течение двух часов

Предвыборная агитация вышла далеко за пределы нашей страны. Неожиданно она настигла ярославцев, отдыхающих на Кубе. Они могут проголосовать за президента на день раньше — 17 марта.

Ярославцы Екатерина Плетнёва и Илья Васильев сейчас отдыхают в Гаване. Выбрать будущее России они могут прямо в своём отеле. Предвыборную программку повесили на всеобщее обозрение.

— Даже тут нашли. Прямо в лифте повесили, — рассказывают Катя и Илья.

Голосование будет длиться два часа с 10:30 до 12:30. При себе нужно иметь загранпаспорт. А тех, кто не успеет, 18 марта ждут в Посольстве Российской Федерации в Гаване. Правда неизвестно, будут ли на Кубе пришедших на выборы кормить пирожками за четыре рубля. Скорее всего, нет. Ведь Владимир Слепцов лично проверил лишь те, которые напекли в Ярославле.