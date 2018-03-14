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Мэр Рыбинска объявил голодовку в колонии
14 марта 2018 18:28
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Мэр Рыбинска Юрий Ласточкин, отбывающий наказание в колонии, объявил голодовку. Причиной протеста стал, как он говорит, обыск и помещение в штрафной изолятор.
Адвокат Ласточкина рассказал, что, по его данным, Ласточкин прокомментировал в колонии послание президента. Упомянул НПО «Сатурн» (Ласточкин был гендиректором этого предприятия, позже его акции были выставлены на аукцион и впоследствии отданы заводу).
—- Ласточкин высказался, что он лично принимал участие в разработке авиадвигателей к военным новинкам и много о них знает. Буквально через несколько дней, 5 марта, в колонию прибыли несколько человек в штатском из Москвы, провели обыски, допросили почти всех, Юрия Ласточкина поместили в штрафной изолятор на 15 суток и одновременно на строгие условия содержания, запрещают заниматься гимнастикой, снимать одежду. Общение с адвокатом разрешили только в присутствии сотрудника охраны, — утверждает Рубен Маркарьян.
На данный момент информация о тех причинах, которые называет защитник Ласточкина, не имеет официального подтверждения от колонии.
— Сколько времени он будет голодать, и есть ли у него на это силы и здоровье? — уточнили мы у адвоката.
— Юрий Васильевич такой человек, что понимает — голодовка — это форма протеста, на которую он имеет право, и надо идти до конца. Это не диета, — ответил Маркарьян.
Портал 76.ru направил официальный запрос в УФСИН по Тверской области для разъяснения ситуации и уточнения причин конфликта. Следите за обновлениями сайта.
23 сентября 2015 года экс-глава Рыбинска Юрий Ласточкин был признан виновным в растрате и получении взятки. Его приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу 140 млн рублей.
Фото: Александр Погорелов
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