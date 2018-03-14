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Грязь вместо катка: Советскую площадь в Ярославле завалили песком и мусором
14 марта 2018 15:16
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На центральной площади в Ярославле разруха страшная: кучи грязного песка, арматура, строительный мусор. Вот то, что осталось от новогоднего катка. Такое не то что туристам показывать стыдно, самим смотреть противно.
Кстати, каток устанавливали по инициативе правительства Ярославской области. Туда мы и позвонили сначала, чтобы узнать, когда всё это безобразие уберут. Но оказалось, вопрос не по адресу.
— Убирать должна мэрия, — ответили в правительстве.
В мэрии Ярославля пообещали, что весь мусор уберут до конца недели.
Фото: Кировский район - Ярославль/vk.com
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