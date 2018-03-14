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Обзор

Город

«Айфон» на халяву, дешёвая гречка и ремонт двора: что обещают за поход на президентские выборы

14 марта 2018 13:20
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Ярославль, выборы в Ярославле, выборы-2018

В этом году ярославцев очень рьяно зазывают проголосовать за президента. Выборы рекламируют повсюду — на телевидении, по радио, в интернете, на билбордах, в транспорте, в магазинах... Даже разослали эсэмэски. Казалось бы, забыть о том, что это произойдёт в воскресенье, 18 марта, и так невозможно. Но в избиркоме решили, что этого недостаточно, и напридумывали кучу всего, чтобы заманить горожан на избирательные участки.

Это обычное явление, ведь чем выше явка, тем больше легитимность выборов, — говорит депутат Ярославской областной думы Андрей Крутиков. — Главное, чтобы не было перегибов со стороны власти. Когда люди чувствуют, что их насильно пытаются подтолкнуть к избирательным участкам, то это вызывает обратную реакцию — протест.

Тем временем местные эксперты-политологи считают, что без таких перегибов не обойтись — явка катастрофически падает год от года.

Иначе бы на выборы бы пришли 40–45% избирателей, — уверены они. — А ещё через 6 лет — 20–25%.

Мы собрали самые нестандартные методы, которыми ярославцев заманивают на выборы в этом году.

Просьба кумира

В интернете запустили акцию, в которой известные люди зовут ярославцев сходить 18 марта на президентские выборы. Взять паспорт и отправиться на избирательный участок попросили звёзды телеэкрана Елена Летучая, Юлия Тихомирова и Роман Касиян; главный редактор «Эхо Москвы — Ярославль» Людмила Шабуева; хоккеисты Даниил Апальков и Егор Коршков; дзюдоист и заместитель мэра Дмитрий Носов; баскетболист «Буревестника» Илья Александров; КВНщик Стас Репьев и другие. Все они говорят о том, как важно не игнорировать свой гражданский долг и не «прогуливать» выборы.

Не упусти ремонт двора

В день выборов в соседних помещениях с избирательными участками будут выбирать парки, скверы и дворы, которые благоустроят по программе «Решаем вместе». Несколько месяцев в средствах массовой информации горожанам рассказывали, что выбор мест зависит от них самих. Нужно всего лишь придти 18 марта с паспортом туда же, где проходят президентские выборы и проголосовать за свой двор или любимый парк. Вероятно, расчёт на то, что, выбирая проект благоустройства, человек заглянет и в соседнее помещение, где выбирают главу государства.

«Айфон» за голос

18 марта пройдёт конкурс «Ярголосовач», в котором могут принять участие все ярославские избиратели. В правилах сказано, что на избирательном участке надо найти волонтёра с «инстарамкой», сделать селфи и выложить снимок в инстаграм или «ВКонтакте» с хештэгами #фотоконкурс и #Ярголосовач. На конкурс, который должен поднять явку, выделили приличную сумму — закупили десять «Айфонов» и десять тысяч билетов в кино. 25 марта их будут раздавать тем, кто выставлял в соцсети фото с избирательных участков.

Халява — только один день

Именно 18 марта в Ярославле откроют ярмарки с дешёвой едой. Конечно, только на один день. И работать они будут с 8 до 20 часов. Брендированные палатки с продуктами расположатся неподалёку от избирательных участков, всего их будет 26 по городу. Мы уже писали что и почём там можно будет купить.

Дешёвая выпечка

Можно, конечно, в воскресенье поехать к любимой бабушке в гости на пирожки, а можно сходить на выборы. Пирожков и пирожных там будет столько, сколько не напечёт ни одна бабуля. И цены анонсированы супернизкие. Например, пирожок с картошкой и луком можно будет взять всего за 4 рубля, большинство других пирожков отдадут по 10 рублей за штуку, пирожные по 15–22 рублей. Также на избирательных участках угостят бутербродами с сыром, колбасой и слабосолёной рыбой, всё по одной цене в 15 рублей. Самым дорогим блюдом в буфетах в этот день будут мясные отбивные и бифштексы. Полный список блюд и цен.

Кино и расписные яйца

С 12 до 18 часов в местах голосования в Ярославле устроят концерты, показы фильмов и мастер-классы. Во дворце культуры «Гамма» пройдут семейные посиделки с чаепитием, мастер-класс по изготовлению мишек и мастер-класс по росписи пасхальных яиц. Во Дворце культуры имени Добрынина с 10 часов пройдут открытые репетиции творческих коллективов «Счастливое детство», «Весёлая семейка», «Молодежный театр». Во Дворце культуры «Энергетик» будет организовано фотоателье, в котором можно примерить театральный костюм или одежду сказочного персонажа и получить фотографию на память. Не с кем оставить детей, чтобы сходить на выборы? Тоже не проблема — для них сделают отдельные игровые зоны. Все развлечения будут бесплатными.

Здоровье дороже денег

Все понимают, как важно следить за своим здоровьем. Но у многих просто нет на это времени: работа, семейные заботы, ремонт, дача и так далее. А вот в воскресенье можно потратить совсем немного времени — проголосовать за президента и бесплатно продиагностировать свой организм. Врачи на избирательных участках не только бесплатно измерят давление, но и научат, как это делать правильно. Ведь выявить гипертонию можно, если постоянно контролировать свое самочувствие.

Кондуктор понимает

Живёшь не там, где прописан, и неохота тратить деньги на проезд, чтобы добраться до избирательного участка. И не нужно. 18 марта в Ярославле автобусы, троллейбусы и трамваи будут возить пассажиров бесплатно. Даже объяснять не придётся, на выборы ты едешь или нет — просто не плати и всё. Хотя в мэрии намекают, что с выборами это никак не связано. Но почему тогда именно в этот день?

Не парься с открепительным

В этом году жители Ярославской области смогут отдать голос за понравившегося кандидата на выборах президента России в любом городе страны. Ну мало ли какие дела в этот день. Для этого даже не потребуется получать открепительное удостоверение. Придумали способ попроще.

А выбирать-то кого?

Выборы президента России состоятся в ближайшее воскресенье, 18 марта. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования. На пост главы государства сейчас претендуют восемь человек: Владимир Путин, Борис Титов, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин и Ксения Собчак.

Идти или не идти голосовать за президента — личное дело каждого. Российские законы здесь дают полную свободу выбора.

Пройди тест: кто ты из кандидатов в президенты.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Александра Савельева, Глеб Уланов, Александр Щербаков, мэрия Ярославля, Михаил Контуев
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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