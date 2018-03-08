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Телеведущая Елена Летучая боится, что судьбу России решат без неё
8 марта 2018 13:45
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Телеведущая Елена Летучая приняла участие в акции, в которой известные люди зовут ярославцев сходить 18 марта на президентские выборы. Она призывает своих земляков не оставаться в стороне, чтобы каждый смог принять участие в судьбе России.
— Я хочу, чтобы каждый понимал, как многое зависит от нас самих, — говорит Елена Летучая. — Только мы решаем, как нам жить. Если мы не решаем, решают за нас. Я не хочу, чтобы за меня решали. Именно поэтому 18 марта я иду на выборы президента России.
Елена Летучая известна телезрителям по программе «Ревизорро», где она работала ведущей и продюсером с 2014 года. Она является автором документальных фильмов для телеканалов ТВ3, СТС и «Пятница!». Автор и ведущая программ ART Life и «Территория мужчин» на канале Global Star TV. Окончила Школу теле- и радиовещания «МИТРО», где в настоящее время возглавляет «Мастерскую Елены Летучей» факультета журналистики МИТРО. До 2017 года работала продюсером телеканала «Пятница!», где в её ведении находились все проекты семейства «Ревизорро», включая «Ревизорро-шоу».
Вчера призвал ярославцев сходить на выборы форвард хоккейной команды «Локомотив» Егор Коршков. Спортсмен озвучил график работы избирательных участков и напомнил, что туда нужно приходить с паспортом.
Накануне в Ярославле напечатали больше миллиона бюллетеней для президентских выборов. Их все увезли из типографии. Выборы президента России состоятся 18 марта. А 10 числа в Ярославле их отрепетируют.
В этот день пройдёт конкурс «Ярголосовач», в котором могут принять участие все ярославские избиратели. В правилах сказано, что на избирательном участке надо найти волонтёра с «инстарамкой», сделать селфи и выложить снимок в «Инстаграм» или «ВКонтакте» с хештэгами #фотоконкурс и #Ярголосовач.
На конкурс, который должен поднять явку, выделили приличную сумму денег и закупили на них десять «Айфонов» и десять тысяч билетов в кино. 25 марта их будут раздавать тем, кто выставлял в соцсети фото с избирательных участков.
Фото: Елена Летучая
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