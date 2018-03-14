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«Конец вселенной»: на 77-м году жизни скончался английский физик Стивен Хокинг
14 марта 2018 07:54
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14 марта стало известно о смерти английского физика-теоретика Стивена Хокинга. Ученый, написавший огромное количество научных трудов, а также бестселлер «Краткая история времени», скончался на 77-м году жизни. О печальном известии сообщили дети Хокинга.
— Мы глубоко опечалены тем, что наш отец сегодня скончался, — цитирует сообщение детей Хокинга Люси, Роберта и Тима Lenta.ru.
Стивен Хокинг внес огромный вклад в науку. Он изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также теорию черных дыр. Хокинг активно занимался популяризацией науки. В 1988 году вышла его книга под названием «Краткая история времени», которая очень скоро стала бестселлером.
Большую часть жизни ученый провел в инвалидной коляске. В начале 1960-х у него появились признаки бокового амиотрофического склероза, из-за чего Стивена Хокинга парализовало. Ещё в 1963 году врачи предполагали, что физику осталось жить не больше двух с половиной лет, но болезнь прогрессировала медленно. В 1985-м году ученый перенес сильнейшее воспаление легких и после операции утратил способность говорить. Тогда друзья подарили ему синтезатор речи. Прибор был установлен на кресле-коляске.
Несмотря на тяжелую болезнь, ученый продолжал вести активную жизнь. В 2007 году он даже совершил полет в невесомости на специальном самолете. А в 2014 году на большие экраны вышел художественно-биографический фильм «Вселенная Стивена Хокинга» (в оригинале — The Theory of Everything. — Прим. автора). Актер Эдди Редмэйн получил «Оскар» за роль Стивена Хокинга.
Фото: Jaime Travezan/Stephen Hawking/Facebook.com
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