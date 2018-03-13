Дзюдоист Дмитрий Носов рассказал, как попал на высокую должность в мэрию Ярославля

Дмитрий Носов отработал первый день под руководством своего давнего друга Владимира Слепцова

Новый заместитель мэра Ярославля по внутренней политике Дмитрий Носов рассказал, как попал на эту должность.

— Владимир Витальевич (мэр Ярославля. — Прим. авт.) рассказал мне, что сейчас идёт конкурс на первого заместителя, — говорит Дмитрий Носов. — Я не задумываясь подал заявку. Затем я прошел собеседования с экспертным советом. Очень рад, что моя кандидатура подошла — и сегодня мой первый рабочий день в качестве заместителя мэра города.

Он рассказал, что в Ярославле бывал много раз, но влюбился в этот город сразу.

— С одной стороны, это город с тысячелетней историей, с другой — очень молодой и энергичный, — отметил новоиспечённый чиновник.

Ещё Носов заявил, что для него будет честью внести вклад в развитие Ярославля. Сегодня в ярославской мэрии 37-летний знакомый мэра Владимира Слепцова отработал первый день.

А мэр Ярославля накануне опроверг слухи о своём возможном переезде и заявил, что он в Ярославле собирается работать долго.