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Город

Дзюдоист Дмитрий Носов рассказал, как попал на высокую должность в мэрию Ярославля

13 марта 2018 20:53
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власть, мэрия, Ярославль

Новый заместитель мэра Ярославля по внутренней политике Дмитрий Носов рассказал, как попал на эту должность.

— Владимир Витальевич (мэр Ярославля. — Прим. авт.) рассказал мне, что сейчас идёт конкурс на первого заместителя, — говорит Дмитрий Носов. — Я не задумываясь подал заявку. Затем я прошел собеседования с экспертным советом. Очень рад, что моя кандидатура подошла — и сегодня мой первый рабочий день в качестве заместителя мэра города.

Он рассказал, что в Ярославле бывал много раз, но влюбился в этот город сразу.

— С одной стороны, это город с тысячелетней историей, с другой — очень молодой и энергичный, — отметил новоиспечённый чиновник.

Дмитрий Носов был депутатом Государственной думы Российской Федерации прошлого созыва от Красноярского края. В парламент избирался от партии ЛДПР. Заслуженный мастер спорта по дзюдо, мастер спорта по самбо. Бронзовый призёр XXVIII Олимпиады в Афинах в 2004 году. Основатель школы боевых искусств и Всероссийского общественного движения борьбы с наркоманией и алкоголизмом «Антидилер».

Ещё Носов заявил, что для него будет честью внести вклад в развитие Ярославля. Сегодня в ярославской мэрии 37-летний знакомый мэра Владимира Слепцова отработал первый день.

А мэр Ярославля накануне опроверг слухи о своём возможном переезде и заявил, что он в Ярославле собирается работать долго.

Михаил Контуев
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Фото: Дмитрий Носов/Vk.com
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