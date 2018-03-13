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Эксклюзив
Развелись после поцелуя: в Ярославле родители делят восьмимесячного малыша
13 марта 2018 14:45
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Сами разругались, да ещё и своего годовалого сына в это вплели. В Ярославле парочка после развода никак не может поделить восмимесячного малыша.
Супруги подали на развод сразу после новогодних праздников, во время которых муж уличил жену в измене. Дело в том, что в новогоднюю ночь он застукал жену во время страстного поцелуя с другим. Это стало для молодого отца непростительным поступком, жену он обвинил в измене супружскому долгу.
— Обоим супругам нет и 25 лет. После развода у них возникла новая проблема: отец ребёнка приезжает к бывшей жене и на повышенных тонах требует отдать ему сына на выходные, — рассказал 76.ru Михаил Крупин, уполномоченный по правам ребенка по Ярославской области. — Но мать возражает тем, что малыша необходимо кормить грудью, поэтому отдать его она не может.
Взбешённый отец пошёл за помощью к детскому омбудсмену. Дело в том, что суд действительно постановил, что бывший супруг может забирать ребёнка на три дня в неделю — пятницу, субботу и воскресенье. Но в данном случае у бывших возлюбленных есть лишь один выход — договориться.
В Ярославле также возбудили уголовное дело на родителей, устроивших грязный секс на глазах у ребёнка.
Фото: Александра Савельева
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