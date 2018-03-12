«Инструменты приматывала к руке»: как ярославский стоматолог удалила зуб у кита

Миша оказался послушным пациентом

Лечить зубы и так работа не из лёгких, ведь пациенты сплошь и рядом капризные попадаются. А как думаете, каково это выдирать больной зуб у кита? Ярославна Алёна Недвецкая помогла огромному киту Мише, который живёт в ярославском дельфинарии. Бедолага Миша несколько дней мучился от зубной боли. В итоге зуб выдрали, и теперь Миша снова радостно плавает в бассейне и играет в мяч.

Оказалось, что киты более терпеливые и благодарные пациенты, нежели люди. Алёна рассказала, как помогла своему другу и как прошла операция по удалению зуба.

— Инструментов очень много, но все они человеческие. А зубы отличаются, и сама костная ткань. Часов пять длилась операция по удалению зуба. Я сделала местную анестезию, поскольку наркоз запрещен. Мише дали немного поплавать, чтобы анестезия подействовала. Пока боль не уходила — добавляли еще анестезии. Само удаление длилось не так долго. Операция осложнялась тем, что он на воде постоянно качался. Но держался ровно, сам подплывал и открывал рот. Рядом были его тренеры, гладили и подкармливали во время всей операции, — рассказала Алёна.

Девушка признаётся: было очень страшно и волнительно. Очень боялись навредить киту. К тому же было непонятно, как он отреагирует на анестезию. Да и вообще, захочет ли, чтобы к нему в рот руки совали.

— Для удобства все инструменты я приматывала к руке. Миша чувствовал, что я хочу ему помочь, подплывал и покорно открывал рот. Пока ждали действия анестезии, Миша показывал, что умеет: произносил звуками «ма-ма», играл в мяч, подавал мне свои плавники. Когда я второй раз приходила навестить Мишу, он узнал меня. Пока я шла у бассейна, он плыл рядом. Он не только дал подойти к нему, но и открыл рот и дал провести осмотр. Он мой друг, и после такого приема у меня столько радости и волнения. А главное — доверия. Этот пациент полностью доверяет мне, и я просто не смею сделать ему больно, — рассказала Алёна.

Алёна первый раз проводила такую сложную операцию на млекопитающем. Был случай, когда бивень разболелся у моржа. Алёна выявила проблему и посоветовала удалить его. Но операцию уже проводили ветеринары из Москвы. Девушка помогает людям, а в свободное от работы время лечит зубы у собак.