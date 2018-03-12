×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь

Город

«Инструменты приматывала к руке»: как ярославский стоматолог удалила зуб у кита

12 марта 2018 16:30
1 486 0
дельфинарий, зубы, Ярославль, стоматолог, кит

Лечить зубы и так работа не из лёгких, ведь пациенты сплошь и рядом капризные попадаются. А как думаете, каково это выдирать больной зуб у кита? Ярославна Алёна Недвецкая помогла огромному киту Мише, который живёт в ярославском дельфинарии. Бедолага Миша несколько дней мучился от зубной боли. В итоге зуб выдрали, и теперь Миша снова радостно плавает в бассейне и играет в мяч.

Оказалось, что киты более терпеливые и благодарные пациенты, нежели люди. Алёна рассказала, как помогла своему другу и как прошла операция по удалению зуба.

— Инструментов очень много, но все они человеческие. А зубы отличаются, и сама костная ткань. Часов пять длилась операция по удалению зуба. Я сделала местную анестезию, поскольку наркоз запрещен. Мише дали немного поплавать, чтобы анестезия подействовала. Пока боль не уходила — добавляли еще анестезии. Само удаление длилось не так долго. Операция осложнялась тем, что он на воде постоянно качался. Но держался ровно, сам подплывал и открывал рот. Рядом были его тренеры, гладили и подкармливали во время всей операции, — рассказала Алёна.

Девушка признаётся: было очень страшно и волнительно. Очень боялись навредить киту. К тому же было непонятно, как он отреагирует на анестезию. Да и вообще, захочет ли, чтобы к нему в рот руки совали.

— Для удобства все инструменты я приматывала к руке. Миша чувствовал, что я хочу ему помочь, подплывал и покорно открывал рот. Пока ждали действия анестезии, Миша показывал, что умеет: произносил звуками «ма-ма», играл в мяч, подавал мне свои плавники. Когда я второй раз приходила навестить Мишу, он узнал меня. Пока я шла у бассейна, он плыл рядом. Он не только дал подойти к нему, но и открыл рот и дал провести осмотр. Он мой друг, и после такого приема у меня столько радости и волнения. А главное — доверия. Этот пациент полностью доверяет мне, и я просто не смею сделать ему больно, — рассказала Алёна.

Алёна первый раз проводила такую сложную операцию на млекопитающем. Был случай, когда бивень разболелся у моржа. Алёна выявила проблему и посоветовала удалить его. Но операцию уже проводили ветеринары из Москвы. Девушка помогает людям, а в свободное от работы время лечит зубы у собак.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Алёна Недвецкая
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Ярославский «Русский танк» наехал на судью

Спорт
В Ярославль привезут автобус подмосковных футбольных фанатов

В Ярославль привезут автобус подмосковных футбольных фанатов
Погода
Зима возвращается: синоптики напугали ярославцев морозами и снегом

Зима возвращается: синоптики напугали ярославцев морозами и снегом
Происшествия
На проспекте Толбухина машина влетела в коварный светофор

На проспекте Толбухина машина влетела в коварный светофор
Спорт
Ярославцев вывезут на полуфинал Кубка России по футболу

Ярославцев вывезут на полуфинал Кубка России по футболу
Спорт
На первом матче года болельщики ярославского «Шинника» сделали футболистам подарок

На первом матче года болельщики ярославского «Шинника» сделали футболистам подарок

Фильм недели
5 марта
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Комментарии (1): Вот отличный пример что... далее
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Комментарии (9): А для чего вообще фильмы о... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,60 57,24
EUR 69,80 70,49
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 13.03
USD 56,61 -0,19
EUR 69,80 -0,73
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.