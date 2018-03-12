Подробности смертельного ДТП в Брагино: у погибших мужчин остались маленькие дети

Молодые мужчины были давними друзьями

Сегодня ранним утром в Брагино произошло ДТП, которое унесло жизни двоих молодых мужчин. Около четырёх утра «Мазда» влетела в снегоуборочный МАЗ на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Панина. Несмотря на ранний час, последствия ДТП видели многие ярославцы. Они рассказали, что от легковушки не осталось живого места. Неужели водитель не заметил в темноте большегруз? Или водитель МАЗа внезапно стал тормозить и поворачивать? Сейчас вопросов больше, чем ответов. Но в этой аварии погибли двое друзей. У обоих остались семьи и дети. Друзья молодых людей рассказали о том, какими были их погибшие товарищи.

«Мазда» принадлежала 30-летнему Алексею Малькову. Он же был за рулём. Ещё в той машине сидел 29-летний Александр Титов. Друзья говорят: и Александр, и Алексей машину водили прекрасно, права были давно.

— Я в шоке, пока не могу осознать, что это действительно произошло. Сашка был отличным, весёлым парнем. Я давно его знаю. Через несколько месяцев он должен был отметить юбилей, — говорит друг Александра Артём.

Александр был не только душой компании, но и хорошим семьянином. У молодого человека осталась маленькая дочка. Сейчас малышке чуть больше годика.

— Он мечтал хорошо воспитать дочку, — рассказывает другой товарищ Александра Алексей Коровкин.

У владельца машины, 30-летнего Алексея Малькова, тоже остались жена и маленький сын.

Сотрудникам ГИБДД сейчас предстоит выяснить все обстоятельства аварии. У наших коллег с «Первого ярославского телеканала» появилось фото с места происшествия.

А у друзей погибших — первые версии ДТП.

ДТП произошло рано утром

— Думаю, что МАЗ неожиданно повернул наперерез их машине. Очень трудно сейчас об этом говорить, — вздыхает друг погибших Александр Богатов.

Через два часа родным и близким Александра и Алексея ещё предстоит тяжёлая процедура опознания и разговор с сотрудниками полиции.