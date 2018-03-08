×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь

Город

Власти: в Ярославль туристы едут ради праздников и еды

8 марта 2018 10:11
910 4
Ярославль, туризм

Чиновники мэрии Ярославля посчитали, сколько туристов побывало в городе в 2017 году. Они заявили — поток увеличился на 400 тысяч человек. За год в Ярославле побывали 1,18 миллиона туристов.

— Туристы стали ездить больше, потому что в Ярославле проходят главная Масленица страны, День города и всякие фестивали с едой, — рассказали в мэрии Ярославля. — Только на эти мероприятия приехали 300 тысяч человек.

Власти рассчитывают, что в этом году в Ярославль приедет ещё больше туристов. Надежды возлагают на отдачу от создания Союза городов Золотого кольца.

Кроме того, вчера Углич официально стал девятым городом Золотого кольца России. Также в туристический маршрут входят Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль и города из соседних регионов.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: В Ярославле отреставрируют животворящий крест XIV века

Происшествия
На проспекте Толбухина машина влетела в коварный светофор

На проспекте Толбухина машина влетела в коварный светофор
Спорт
Ярославцев вывезут на полуфинал Кубка России по футболу

Ярославцев вывезут на полуфинал Кубка России по футболу
Спорт
На первом матче года болельщики ярославского «Шинника» сделали футболистам подарок

На первом матче года болельщики ярославского «Шинника» сделали футболистам подарок
Стиль и красота
Кировские шубы в Ярославле: выставка и скидки 30% от производителя

Кировские шубы в Ярославле: выставка и скидки 30% от производителя
Спорт
«Локомотив» сыграет последний матч в регулярном чемпионате КХЛ

«Локомотив» сыграет последний матч в регулярном чемпионате КХЛ

Фильм недели
5 марта
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Комментарии (1): Вот отличный пример что... далее
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Комментарии (9): А для чего вообще фильмы о... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,40 57,39
EUR 70,00 70,99
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 08.03
USD 56,80 0,30
EUR 70,53 0,80
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.