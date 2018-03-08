Власти: в Ярославль туристы едут ради праздников и еды

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Чиновники мэрии Ярославля посчитали, сколько туристов побывало в городе в 2017 году. Они заявили — поток увеличился на 400 тысяч человек. За год в Ярославле побывали 1,18 миллиона туристов.
— Туристы стали ездить больше, потому что в Ярославле проходят главная Масленица страны, День города и всякие фестивали с едой, — рассказали в мэрии Ярославля. — Только на эти мероприятия приехали 300 тысяч человек.
Власти рассчитывают, что в этом году в Ярославль приедет ещё больше туристов. Надежды возлагают на отдачу от создания Союза городов Золотого кольца.
Кроме того, вчера Углич официально стал девятым городом Золотого кольца России. Также в туристический маршрут входят Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль и города из соседних регионов.
Фото: Александра Савельева
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