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Под Ярославлем на трассе «Рено» перевернулся на крышу: пострадал водитель
7 марта 2018 12:13
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На трассе Ярославль — Москва в районе поворота на Гаврилов-Ям произошло ДТП. Легковой «Рено» заехал на разделительную полосу, подскочил на бордюре и улетел на обочину. Машина приземлилась на крышу.
— В машине кроме водителя никого не было, — рассказали знакомые пострадавшего. — У него ушибы спины и головы.
Мужчину с места ДТП увезли в больницу врачи скорой помощи. Знакомые водителя говорят, что он ехал со скоростью 50 км/ч, но автомобилисты в интернете пишут, что «Рено» мчался на приличной скорости. В любом случае, все детали происшествия теперь выясняют специалисты госавтоинспекции.
Ещё одна авария произошла вчера вечером в Ярославле на проспекте Толбухина. Там «Субару» влетела в коварный светофор.
Фото: Подслушано у водителей/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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