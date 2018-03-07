Под Ярославлем на трассе «Рено» перевернулся на крышу: пострадал водитель

Иномарка приземлилась на обочине на крышу

На трассе Ярославль — Москва в районе поворота на Гаврилов-Ям произошло ДТП. Легковой «Рено» заехал на разделительную полосу, подскочил на бордюре и улетел на обочину. Машина приземлилась на крышу.

— В машине кроме водителя никого не было, — рассказали знакомые пострадавшего. — У него ушибы спины и головы.

Мужчину с места ДТП увезли в больницу врачи скорой помощи. Знакомые водителя говорят, что он ехал со скоростью 50 км/ч, но автомобилисты в интернете пишут, что «Рено» мчался на приличной скорости. В любом случае, все детали происшествия теперь выясняют специалисты госавтоинспекции.

Ещё одна авария произошла вчера вечером в Ярославле на проспекте Толбухина. Там «Субару» влетела в коварный светофор.