«Локомотив» продлил контракт с главным тренером по прошлогодней договорённости

Дмитрий Квартальнов работает в «Локомотиве» с октября 2017 года

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» продлил контракт с главным тренером команды Дмитрием Квартальновым. Об этом стороны договорились ещё в прошлом году.

— Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19, — рассказали в хоккейном клубе.

Дмитрий Квартальнов пришёл в «Локомотив» в октябре 2017 года, сменив на посту Алексея Кудашова. С ним ярославцы выиграли 27 из 39 матчей и вышли в плей-офф, заняв в Западной конференции КХЛ четвёртое место.

До этого Квартальнов три года был главным тренером ЦСКА, трижды выигрывал регулярный чемпионат и один раз дошёл с армейцами до финала Кубка Гагарина.