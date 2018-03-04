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«Локомотив» продлил контракт с главным тренером по прошлогодней договорённости

4 марта 2018 12:41
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хоккей, Локомотив, КХЛ, спорт, Ярославль, Квартальнов

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» продлил контракт с главным тренером команды Дмитрием Квартальновым. Об этом стороны договорились ещё в прошлом году.

— Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19, — рассказали в хоккейном клубе.

Дмитрий Квартальнов пришёл в «Локомотив» в октябре 2017 года, сменив на посту Алексея Кудашова. С ним ярославцы выиграли 27 из 39 матчей и вышли в плей-офф, заняв в Западной конференции КХЛ четвёртое место.

До этого Квартальнов три года был главным тренером ЦСКА, трижды выигрывал регулярный чемпионат и один раз дошёл с армейцами до финала Кубка Гагарина.

Михаил Контуев
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Фото: Континентальная хоккейная лига
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