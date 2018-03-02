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Пациентов из треснувшей больницы в Ярославле переселили: где их будут лечить
2 марта 2018 17:01
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В Ярославле нашли места для пациентов детской больницы №1, по зданию которой пошла трещина. Всех людей и персонал вывезли из больницы на пересечении улицы Светской и проспекта Ленина. Для пульмонологического отделения нашли место в больнице имени Семашко, где специально сделали ремонт. Пациенты уже переехали.
— Кроме того, до конца марта планируем получение лицензии и на аллергологическую помощь и откроем 10 коек на улице Добрынина, 26, — рассказал о судьбе других пациентов и докторов больницы Руслан Саитгареев, директор областного департамента здравоохранения.
Сейчас маленькие пациенты лежат в новом отделении в основном с ОРВИ, бронхитами и пневмонией, трое детей – с диагнозом «муковисцидоз».
Фото: Правительство ЯО
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