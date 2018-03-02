Пациентов из треснувшей больницы в Ярославле переселили: где их будут лечить

Пациентов из треснувшей больницы переселили

В Ярославле нашли места для пациентов детской больницы №1, по зданию которой пошла трещина. Всех людей и персонал вывезли из больницы на пересечении улицы Светской и проспекта Ленина. Для пульмонологического отделения нашли место в больнице имени Семашко, где специально сделали ремонт. Пациенты уже переехали.

— Кроме того, до конца марта планируем получение лицензии и на аллергологическую помощь и откроем 10 коек на улице Добрынина, 26, — рассказал о судьбе других пациентов и докторов больницы Руслан Саитгареев, директор областного департамента здравоохранения.

Сейчас маленькие пациенты лежат в новом отделении в основном с ОРВИ, бронхитами и пневмонией, трое детей – с диагнозом «муковисцидоз».