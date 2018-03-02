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Прокуратура взялась за чиновников за идею строить кладбище на ручье, текущем в Волгу
2 марта 2018 12:55
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Специалисты природоохранной прокуратуры провели проверку после публикации 76.ru «Ядовитые воды потекут в огороды: под Ярославлем построят кладбище на ручье». В материале шла речь о том, что неподалёку от Игнатовского кладбища выделили огромный участок под новые захоронения. Прямо на ручье, который сначала потечёт через деревни, а потом через реку Щиголость попадёт в Волгу.
Прокуроры провели проверку и нашли в том месте, где власти задумали строить новое кладбище, ручей, который с этого места течёт в деревню. А значит, кладбище тут строить нельзя по проекту санитарно-защитной зоны.
На шум вокруг ручья тут же отреагировали городские власти, заявив, что передумали строить на этом месте кладбище.
— Согласно информации департамента городского хозяйства мэрии Ярославля, в настоящее время размещение кладбища в этом месте не рассматривается, — выяснили по итогам проверки природоохранные прокуроры. — Основания для принятия мер реагирования отсутствуют.
Нет кладбища на ручье — нет проблем.
Тем не менее строить его нужно, потому что действующие в городе кладбища переполнены. И властям придётся в ближайшее время решать этот вопрос.
— Мы прорабатываем вопрос о выделении земельного участка под организацию муниципального кладбища, — сказали в мэрии Ярославля. — В настоящее время выполнен проект санитарно-защитной зоны, согласованный с Роспотребнадзором. Среди вариантов рассматривается и это место. Но мы учтём все санитарные нормы в соответствии с действующим законодательством.
Кстати, если власти все же не начнут строительство рядом с Игнатовским кладбищем, то есть второй вариант — южное направление. Площадку под захоронения также присматривают в Костромском направлении.
Фото: Александра Савельева, Михаил Контуев
Видео: Лев Белков
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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