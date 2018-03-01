Лук в хот-догах и тяга к красному: как изменил Ярославль за год Владимир Слепцов

Год Владимира Слепцова в качестве мэра запомнится надолго

Сегодня ровно год с того момента, как у Ярославля появился новый мэр. Владимир Слепцов занял этот пост после Евгения Урлашова, из-за уголовного дела в отношении которого Ярославль несколько лет жил без мэра.

45-летний политик Слепцов за год успел так громко заявить о себе, что теперь Ярославль обсуждает вся страна. О самых ярких и странных решениях мэра читайте в материале.

Слепцовская весна

Итак, 1 марта 2017 года в Ярославль пришла весна и новый мэр. И пускай, что он до этого работал в должности временно исполняющего обязанности главы города. Первым ярким заявлением Владимира Слепцова стало решение поменять в Ярославле внешний вид всех ларьков. Спустя год можно сказать, что почти получилось.

— Складывается впечатление, что вы живёте не по закону, а по понятиям, — грозно заявлял Слепцов. — У вас что, кругом свои да наши? У нас не должно быть ларьков, а должны быть торговые объекты. А вместо этого у нас продают фрукты и лимонад в будках, где нет туалетов.

Ларьки в Ярославле стали стильными

Апрель стал месяцем субботников, на которые Владимир Слепцов умудрился созвать десятки тысяч человек. И даже пригласил своего друга, певца Станислава Костюшкина.

А в мае Владимир Слепцов рассказал о том, сколько зарабатывает. 5,499 миллиона рублей в год.

Лето перемен

И пускай на термометрах прошлое лето выдалось нежарким. Зато горячим оно было на события. Так, в июне в Ярославле озвучили новые правила для маршрутчиков. Водители должны быть в белых воротничках, а пазики — красными.

— Трухлявых пазиков быть не должно, — пояснял тогда требования мэрии глава департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов.

В июле Владимир Слепцов нашёл ещё одну проблему в Ярославле… и попросил добавлять больше лука в хот-доги в ларьках.

Добавить лук в хот-доги - это то, что нам действительно было нужно!

В августе по городу прошла красная волна: в центре снимали хорошую серую плитку и заменяли её на красную. Вот только красный цвет кое-где немножко стёрся.

Осень отложенных инноваций

В сентябре стало ясно, что маршрутки за месяц в Ярославле не обновятся, и их «покраснение» разрешили отложить до 2018 года.

В октябре Владимир Слепцов принял действительно полезное решение для Ярославля — запретил посыпать песком дороги зимой.

— Никакого песка! Особенно в центре и во дворах, — аргументировал тогда мэр Ярославля Владимир Слепцов. — Нам кажется, что песок дешевле, но это не так. Песок нам придется до июля убирать. Если мы будем засыпать дворы песком, он пойдет в квартиры, а это грязь и антисанитария, — добавил градоначальник.

А в ноябре градоначальник издал крайне непопулярное постановление, по которому за детские городки во дворах будут платить ярославцы.

Пончиковая зима

Декабрь начался с конфликта. Ведь градоначальник заявил, что, может быть, частных маршрутчиков стоит убрать из города? И впервые предложил заменить их общественным транспортом.

Отпраздновали Новый год в Ярославле с огоньком. И пончиками. Ларёк с выпечкой от друга мэра Стаса Костюшкина разместился в самом центре Ярославля. Несмотря на то, что он не совсем подходит под предыдущие требования к внешнему виду торговых точек.

В февраль мы вошли со своим самоваром. Заявили о себе в Книгу рекордов России с самым большим самоваром.