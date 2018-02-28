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Власти объяснили эксперимент со светофорами, из-за которого встал Московский проспект
28 февраля 2018 21:55
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В правительстве Ярославской области объяснили, что те эксперименты со светофорами, из-за которых на несколько часов было парализовано движение Московского проспекта, не имеет отношения к проекту «Умный город», как предполагалось ранее.
— Эта инициатива призвана решить проблему с ежедневными заторами на проспекте уже в ближайшее время. Департаментом транспорта разработан план координации светофорного регулирования. Хочу подчеркнуть: это корректирующая мера вне проекта «Умный город» и не имеет к нему отношения, — отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.
Ранее за пробку на Московском проспекте извинился на своих страницах в социальных сетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. По полтора часа до работы с Нефтестроя добирались вчера автомобилисты. Ещё дольше — пассажиры общественного транспорта. Городские власти пообещали, что больше подобного не повторится. Тем не менее, сегодня многие жители Фрунзенского и Красноперекопского районов планируют выехать пораньше. Вдруг опять произойдёт какой-нибудь сбой.
Фото: Александра Савельева
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Далее: 01.03.2018 Теперь как в Москве: ярославским пробкам «Яндекс» начнёт ставить баллы
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