В Ярославле у наркодилера отобрали почти полкило героина

Ярославца задержали с наркотиками в карманах

В Ярославле накрыли ещё один крупный канал поставки героина в город. Полицейские задержали 23-летнего парня со свёртками с наркотиками. С собой он нёс 88 граммов героина.

— В дальнейшем при проведении обыска в квартире, где проживал подозреваемый, полицейскими были обнаружены и изъяты еще около 300 граммов героина, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Сейчас оперативники пытаются выйти на след его сообщников, а потому не разглашают другие детали происшествия.

В Ярославле суд недавно вынес приговор банде, делавшей закладки с героином по всему городу.