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В Ярославле у наркодилера отобрали почти полкило героина
28 февраля 2018 14:10
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В Ярославле накрыли ещё один крупный канал поставки героина в город. Полицейские задержали 23-летнего парня со свёртками с наркотиками. С собой он нёс 88 граммов героина.
— В дальнейшем при проведении обыска в квартире, где проживал подозреваемый, полицейскими были обнаружены и изъяты еще около 300 граммов героина, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Сейчас оперативники пытаются выйти на след его сообщников, а потому не разглашают другие детали происшествия.
В Ярославле суд недавно вынес приговор банде, делавшей закладки с героином по всему городу.
Фото: УМВД по Ярославской области
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