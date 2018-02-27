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Город

Хозяйка ларька с левым алкоголем напала на московскую журналистку в Ярославле

27 февраля 2018 20:44
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нападение, Ярославль, ведущая

Сегодня на улице Клубной, 9 на ведущую программы «Хук с Право» Ольгу Митрофанову и съемочную группу Городского телеканала напала владелица одной из торговых точек. Журналисты снимали там рейд, который проводили активисты движения «Антидилер» по местам незаконной торговли алкоголем.

— Это было похоже на бои без правил, — рассказал глава «Антидилера» в Ярославле Ярослав Снетко. — После того, как сотрудниками МВД было изъят алкоголь, хозяйка торговой точки накинулась на съемочную группу телеканала. Мало того, что она позволяет нарушать закон своим продавцам, так ещё и подумала, что распускать руки — это норма! Мы защитили журналистов и усмирили буйную хозяйку, теперь ей займутся правоохранительные органы.

Ольга Митрофанова вела программу «Контрольный звонок» на НТВ, была аудитором работы Елены Летучей в проекте «Ревизорро», экспертом телевизорных проектов на «Первом телеканале», «России», «Пятнице».

В конце декабря на ведущую программы «Ревизолушка» Ирину Ух напали в ярославском кафе.

Елена Вахрушева
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Фото: Городской телеканал
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