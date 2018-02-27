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Ярославец признался, что зарезал приятеля, спустя девять дней после убийства
27 февраля 2018 19:08
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Следователи завершили расследование убийства на Перекопе и направили в суд уголовное дело в отношении 58-летнего ярославца.
Мужчина долгое время состоял на учёте в больнице из-за алкогольной зависимости. В ноябре прошлого года он был в квартире своего 48-летнего приятеля на Перекопе. Два дня мужчины пили и разговаривали о жизни, но внезапная ссора закончилась трагически. В порыве гнева 58-летний мужчина схватил кухонный нож и больше четырёх раз ударил им в шею хозяина квартиры. Мужчина скончался на месте, а его приятель решил продолжить пить уже у себя дома. Только спустя девять дней ярославец вспомнил о том, что зарезал приятеля, и рассказал об этом своим знакомым. Мужчину задержали полицейские.
— Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Красноперекопский суд, — рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области. — Обвиняемый содержится под стражей.
Недавно Заволжский суд вынес приговор 41-летнему ярославцу, который днем насмерть забил мужчину в посёлке Толга.
Фото: Александра Савельева
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