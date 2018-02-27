Мэр Ярославля обещал, что не оставит туристов голодными

В центральных ресторанах меняют язык под туристов

В Ярославле нашли ещё один способ завлечь туристов. На этот раз в кафе и рестораны. Заведения в центре города переходят на меню на иностранном языке. Самый популярный сейчас — китайский.

— Туристы и гости Ярославля голодными не останутся однозначно. Меню ресторанов и кафе, находящихся в туристической зоне города, адаптированы для иностранцев. Пока наиболее распространен английский перевод, но есть меню на немецком, итальянском и, в последнее время особенно популярном, китайском языках, — написал в соцсетях Владимир Слепцов.

Тем временем известный отельер России считает, что у нас плохой сервис.