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В Рыбинске из-за водителя-лихача пострадали пассажиры автобуса
27 февраля 2018 10:39
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В Рыбинске водитель на личном автомобиле перерезал путь городскому автобусу. Из-за его манёвра водителю автобуса пришлось резко тормозить на улице Глеба Успенского.
От резкого толчка пассажиры автобуса попадали со своих мест.
— 59-летняя пассажирка получила телесные повреждения в результате падения, она нуждается в лечении, — рассказали в управлении ГИБДД по Ярославской области.
Всё произошло накануне около 9:30 утра — водителя-лихача установить не удалось, он умчался прочь, не уступив дорогу автобусу.
Накануне в Ярославле иномарка улетела в остановку с людьми.
Фото: УГИББД по Ярославской области
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