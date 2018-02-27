В Рыбинске из-за водителя-лихача пострадали пассажиры автобуса

Водитель автобуса пытался избежать столкновения

В Рыбинске водитель на личном автомобиле перерезал путь городскому автобусу. Из-за его манёвра водителю автобуса пришлось резко тормозить на улице Глеба Успенского.

От резкого толчка пассажиры автобуса попадали со своих мест.

— 59-летняя пассажирка получила телесные повреждения в результате падения, она нуждается в лечении, — рассказали в управлении ГИБДД по Ярославской области.

Всё произошло накануне около 9:30 утра — водителя-лихача установить не удалось, он умчался прочь, не уступив дорогу автобусу.

Накануне в Ярославле иномарка улетела в остановку с людьми.