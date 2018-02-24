«Ягодичные качают головой»: депутат Юлия Миронова похвасталась своими вокальными данными

Юлия Миронова (справа) спела на видео песню группы «Сплин» «Феллини»

Депутат муниципалитета Ярославля Юлия Миронова похвасталась в социальных сетях своими вокальными данными. Она выложила видео с сегодняшней тренировки, где брала уроки вокала.

— Извлечение звука — это процесс взаимодействия мышц, участвующих в создании звука, и нашей головы, — объяснила депутат Миронова на своей страничке в Facebook. — Спортсмены-бодибилдеры знают, что ягодичные качают головой, включая нужную мышцу во время упражнения. Подобные процессы происходят и во время пения.

На видео депутат под руководством и аккомпанемент тренера исполняет песню группы «Сплин» «Феллини». Юлия просит не судить её строго, уточнив, что певицей она становиться не планирует. В объектив камеры фотоаппарата народной избранницы попала лишь тренер Светлана Стуре, но из-за кадра отчётливо слышно, как поёт Юлия.

— Я всю жизнь стеснялась петь, но теперь оказалось надо голосом заняться, — уточняет она. — Общение, переговоры и ораторство — одна из важных зон моего роста.

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